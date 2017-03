L'Intervista di Maurizio Costanzo / Valeria Marini da star del Bagaglino al Grande Fratello Vip (9 marzo 2017)

L’INTERVISTA DI MAURIZIO COSTANZO, VALERIA MARINI (OGGI, 9 MARZO 2017) - Maurizio Costanzo torna in seconda serata su Canale 5 con il suo talk one-to-one: stasera, giovedì 9 marzo 2017, andrà in scena una nuova puntata de L’Intervista, che - dopo il ministro della Salute Beatrice Lorenzin - vedrà ospite l’amatissima showgirl italiana Valeria Marini. Di recente, la Marini è andata in scena celebrando il Bagaglino, noto varietà degli anni ’90; ma in molti certo non hanno dimenticato la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, sull’ammiraglia Mediaset. “Non la rifarei, in quanto è stata molto dura e faticosa, oltre che tutta vera! L’unico tesoro che mi porto con me è l’affetto del pubblico che prima, dopo e durante mi ha manifestato” ha sottolineato Valeria Marini in merito, raccontandosi in esclusiva sulle pagina di DomaniPress “Questa esperienza, non a caso, l’ho voluta fare proprio per mostrate al grande pubblico, che mi segue da sempre, il lato simpatico e vero di me stessa. Molti mi fermano per strada e abbracciandomi, mi dicono con meraviglia ‘Ma quanto sei simpatica!’, molto spesso i media non riescono a trasmettere ciò che sei veramente”. Che altro aggiungerà nello studio d L’Intervista chiacchierando con Maurizio Costanzo? L’appuntamento è su Canale 5 alle 23.30.

