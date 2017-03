LA PORTA ROSSA / Fiction, anticipazioni e news: nulla è come sembra, chi è il vero assassino di Cagliostro?

LA PORTA ROSSA, ANTICIPAZIONI E COMMENTO QUARTA PUNTATA 8 MARZO: NULLA E' COME SEMBRA - La porta rossa piace fin dalla prima puntata e continua a conquistare un gran numero di italiani, desiderosi di seguire qualcosa di diverso, non limitato ai soliti polizieschi made in Italy o ancor peggio a storie d'amore strappalacrime. Anche ieri sera la fiction di Rai 2 non ha deluso, confermando come nulla debba essere dato per scontato: se in un primo momento la colpevolezza di Lorenzi sembrava evidente, tanto che lo stesso Cagliostro aveva assistito ad un delitto commesso dall'amico, poi è avvenuto un sorprendente capovolgimento di fronte: ascoltando la conversazione tra il poliziotto arrestato e il suo confessore, Leonardo si è convinto dell'innocenza del collega, rendendosi conto che le indagini riguardanti la sua morte debbano continuare. Ma allora chi è il vero colpevole? Un nome tra tutti rimbalza tra i telespettatori nei social network, secondo i quali Piras è il maggiore sospettato: quest'ultimo continua a corteggiare Anna, che per il momento non dà nessun segno di cedimento nei suoi confronti. Ma il suo comportamento, sia in ufficio che fuori da esso, non convince. Sarà lui la vera sorpresa, ovviamente in negativo, di questo programma di successo? Per quanto riguarda le indagini, Anna e Vanessa dovranno fare molta attenzione, in quanto potrebbero essere loro le nuove vittime del pericoloso assassino ancora in circolazione. E se alla fine Eleonora avesse ragione affermando che la figlia è in pericolo?

