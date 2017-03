LA SIGNORA IN GIALLO: VAGONE LETTO CON OMICIDIO/ Su Rete 4 il film con Angela Lansbury (oggi, 9 marzo 2017)

LA SIGNORA IN GIALLO: VAGONE LETTO CON OMICIDIO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 9 MARZO 2017: IL CAST - La signora in giallo: vagone letto con omicidio, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 9 marzo 2017 alle ore 16.55. Una pellicola dal genere giallo realizzata ne 1997, diretta da Anthony Pullen Shaw e interpretata da Angela Lansbury nel ruolo di Jessica Fletcher e da Mel Harris che riveste i panni di Sarah McLeish. Del cast fanno parte anche Ray Baker, Keith David, Elya Baskin e Richard Riehle. Il film, trasmesso per la prima volta in Italia il 9 giugno 1999, è un celebre giallo/thriller e si inserisce come spin-off in una delle più famose ed autorevoli serie televisive appartenenti al genere in questione, appunto quella che vede come protagonista l'audace ed arguta signora Fletcher. Vagone letto con omicidio è incentrato su una delle numerose imprese della ben nota signora in giallo. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LA SIGNORA IN GIALLO: VAGONE LETTO CON OMICIDIO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 9 MARZO 2017: LA TRAMA - Jessica Fletcher intraprende un viaggio in treno verso El Paso per partecipare ad una conferenza, lungo il percorso stringe amicizia con una donna, Judy, la quale si è allontanata da casa per andare a trovare la sorella ed il piccolo nipotino. Le due donne decidono di trascorrere insieme la cena, ma prima della fine del pasto la nuova amica della signora Fletcher si allontana per non fare più ritorno. Il suo vagone è improvvisamente vuoto, come se la donna fosse svanita nel nulla. Guidata dal suo straordinario intuito, la signora in giallo inizia ad indagare e scopre che Judy, il cui vero nome è Sarah McLeish, è la sola testimone dell'assassinio di un giornalista avvenuto poco prima. In questo modo, Jessica si trova coinvolta in un duplice caso, uno di persona scomparsa ed uno di omicidio. Naturalmente, la signora Fletcher potrà fare affidamento sulle sue notevoli capacità investigative, nonché sul suo proverbiale e sottile ingegno. Nemmeno la polizia, con i suoi rigidi protocolli, riuscirà a fermarla, così come l'FBI e i militari di un misterioso centro di ricerche nascosto nel deserto. Il colpo di scena finale, un must per i film appartenenti a questo genere, è la ciliegina sulla torta e conferisce alla trama diversi punti in più.

