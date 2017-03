LA TIGRE E IL DRAGONE/ Su Cielo il film con Chow Yun-Fat (oggi, 9 marzo 2017)

LA TIGRE E IL DRAGONE, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 9 MARZO 2017: IL CAST - La tigre e il dragone, il film in onda su Cielo oggi, giovedì 9 marzo 2017 alle ore 21.15, prodotto da una collaborazione tra Cina, Hong Kong, Taiwan e Stati Uniti d'America nel 2000. Il film è un riadattamento cinematografico del romanzo che è stato scritto da Wang Du Lu dal titolo Crouching Tiger-Hidden Dragon. Il film è stato girato ad Hongcun, villaggio che rientra del patrimonio mondiale dell'UNESCO. A fare da cornice alle straordinarie avventure ed ai combattimenti che caratterizzano La tigre e il dragone ci sono due storie d'amore, una tra Li Mu Bai e Yu Shu Lien ed un'altra tra Jen Yu ed un nomade del deserto di cui la giovane è follemente innamorata. Le due storie sentimentali a confronto, seppur profondamente diverse tra loro, sono trattate con uno stile a tratti umoristico e mai eccessivamente drammatico. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LA TIGRE E IL DRAGONE, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 9 MARZO 2017: LA TRAMA - La storia è ambientata in una surreale Cina del 1800. Il guerriero Li Mu Bai, dopo un lungo periodo di meditazione trascorso a Pechino, comunica alla collega ed amica Shu Lien, di cui è segretamente innamorato, di aver intenzione di abbandonare per sempre i combattimenti e le arti marziali. Donerà la sua spada forgiata 400 anni prima con un metallo indistruttibile ad un ricchissimo uomo di Pechino ed affiderà il compito di consegnare la spada al signor Tie proprio a Shu Lien. Quest'ultima rimarrà profondamente sorpresa dalla notizia ma Li Mu Bai la tranquillizzerà confermandole di aver trovato finalmente la sua pace interiore e di non avvertire più il desiderio di vendicare la morte del suo maestro, avvenuta molti anni prima per mano della Volpe di Giada. Li Mu Bai come promesso, donerà la sua spada al signor Tie ma l'arma verrà ben presto rubata nel cuore della notte da una misteriosa ladra mascherata. Mu Bai scoprirà ben presto che l'autrice del furto è Jen Yu, la figlia del governatore, discepola della Volpe di Giada, la donna colpevole di aver ucciso il suo vecchio maestro di arti marziali.

© Riproduzione Riservata.