LO SCHERZO PERFETTO/ Prima puntata: anticipazioni e giudici, Mammucari guida il talent degli scherzi (9 marzo)

LO SCHERZO PERFETTO, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA: DIRETTA, IL NUOVO SHOW CON TEO MAMMUCARI (OGGI, 9 MARZO) - Saranno sei appuntamenti tutti da ridere: oggi, giovedì 9 marzo 2017, parte Lo scherzo perfetto, il nuovo programma di Italia 1 guidato da Teo Mammucari in prima serata. Al centro, come è facile intuire, ci saranno diversi concorrenti pronti ad orchestrare scherzi al limite dell’immaginabile, con l’obiettivo di eleggere lo ‘scherzatore’ migliore della storia: come in una sorta di talent show (dove non manca la giuria, leggi qui sotto per scoprire chi la compone). Tutto i piani dovranno essere orchestrati a dovere, con tanto di dettagli e un’ottima recitazione, in modo che la persona a cui lo scherzo è indirizzato non arrivi a capire l’inganno prima di raggiungere il momento cruciale. Teo Mammucari torna dunque sul piccolo schermo del canale Mediaset - dopo il suo esperimento di nuovo al timone di Cultura Moderna, e dopo aver ripreso anche la conduzione de Le Iene Show - pronto a regalare nuove risate e una buona dose di spensieratezza al pubblico: come verrà accolta, in termini di audience, la nuova proposta di Italia 1?

LO SCHERZO PERFETTO, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA: DIRETTA, CHI CI SARÀ IN GIURIA? (OGGI, 9 MARZO) - Sono due i componenti della giuria de Lo scherzo perfetto annunciati durante i giorni scorsi: si parte innanzitutto con Alessia Macari, che sulla propria pagina Instagram aveva confessato l’avvicinarsi di nuovi impegni professionali. La vincitrice del Grande Fratello Vip è pronta per mettersi nuovamente in gioco in televisione (di recente, l’abbiamo vista anche protagonista a Selfie - Le cose cambiano) per dare il suo giudizio di fronte ad ogni concorrente, e decidere quale scherzo si è rivelato essere il migliore. Ma Alessia Macari avrà un compagno di viaggio davvero invidiabile: si tratta di Gene Gnocchi, che ogni lunedì vediamo impegnato nello studio del talk di Rete 4 Quinta Colonna, sempre preso dai suoi commenti pungenti e attuali. Senza dubbio anche solo ascoltarlo sarà divertentissimo: quali saranno i primi giudizi di una coppia che si preannuncia scoppiettante?

LO SCHERZO PERFETTO, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA: DIRETTA, TEO MAMMUCARI RACCONTA UNO SCHERZO DI BONOLIS (OGGI, 9 MARZO) - Teo Mammucari si prepara a scendere in campo alla guida di un programma dedicato agli scherzi: ma qualche volta ne è rimasto vittima? Raccontandosi in esclusiva sulla pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha ammesso che “Chi li fa, li riceve. Ma farmi uno scherzo non è semplice. Quando vedo cose strane comincio a cercare se sei microfonato o se ci sono telecamere, devi essere proprio bravo”. C’è qualcuno però che una volta, davvero, è riuscito ad orchestrarne uno estremamente convincente, e non poteva che essere in altro presentatore simpaticissimo e amatissimo dal pubblico del piccolo schermo, Paolo Bonolis. “Tempo fa ero a cena con lui e altri amici. Vado in bagno e quando torno un tipo si alza dal tavolo accanto e mi dice: ‘Che belle battute che fai, ti sei guadagnato dieci euro’. Dopo cinque minuti me ne offre altri dieci. A quel punto mi sono alterato. Bonolis gli ha retto il gioco, ma quando mi ha visto veramente arrabbiato, ha confessato”.

