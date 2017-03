Loredana Bertè/ La cantante tra interviste e curiosità, di cosa parlerà ai suoi fan? (Hidden Singer, 9 marzo)

LOREDANA BERTE’, LA CANTANTE OSPITE NEL PROGRAMMA SU CANALE NOVE - Hidden Singer Italia è un nuovissimo programma in onda per la prima volta sul canale Nove. Al timone vediamo Federico Russo, questo format è già noto in Corea del Sud e Stati Uniti. Molto apprezzato anche in Italia, vedrà come protagonista della terza puntata l'iconica Loredana Bertè. Già ospiti delle prime due sono stati Gigi D'Alessio e J-Ax, i quali si sono prestati ad un sagace gioco di riconoscimento con un pubblico composto da fan. Sarà anche il destino che spetterà a Loredana Bertè nel corso della terza puntata, tra aneddoti circa la sua lunga carriera ed esibizioni sempre emozionanti. L'eclettica artista è da sempre una delle più amate in Italia, grazie alla sua personalità particolare ed alla sua incredibile carica interpretativa. Ma non solo, Loredana negli anni è stata parecchio criticata per le sue scelte di vita e le sue dichiarazioni, ma senza dubbio è sempre stata sulla cresta dell'onda con all'attivo oltre 200 brani.

LOREDANA BERTE’, LA CANTANTE OSPITE NEL PROGRAMMA SU CANALE NOVE: DA ''AMICI'' A ''STANDING OVATION'' - Ultimamente è stata protagonista di un episodio televisivo molto discusso, avvenuto durante una puntata della trasmissione "Standing Ovation" condotta da Antonella Clerici. In questa sede un concorrente ha definito Loredana Berté un "massacro della natura". Non è ancora chiaro quali siano i provvedimenti disciplinari nei confronti del concorrente Maisto. La cantante, da parte sua, non ha rilasciato dichiarazioni, ma sarà forse la puntata dello show a parlare per lei. Senza dubbio Loredana è una delle artiste più ricercate del momento. Dopo essere stata giudice anche ad Amici di Maria de Filippi, con la sua prorompenza è sicuramente molto amata dal pubblico.

LOREDANA BERTE’, LA CANTANTE OSPITE NEL PROGRAMMA SU CANALE NOVE: LA SUA CARRIERA E LA MORTE DI MIA MARTINI -La sua è stata un'infanzia molto particolare: nata a Bagnara Calabra il 20 settembre 1950 da due insegnanti, è la terza di quattro sorelle. La sua giovinezza è stata flagellata dalla morte della sorella Mia Martini, episodio che Loredana racconta in un lungo memoriale. Il padre se ne va di casa quando la Bertè ha otto anni, per ritornare vent'anni solo per diffidare Mia Martini per via del suo brano "Padre davvero". La tragica morte della sorella è stata attribuita a tutti quei problemi psicologici causati da una situazione molto difficile. Loredana, spirito ribelle, arriva a Roma nel 1965 e diventa ballerina al Piper Club. Qui conosce Renato Zero ed entra nel corpo di ballo dei Collettoni e Collettini di Rita Pavone. La sua prorompenza sia fisica che caratteriale, che oggi ne hanno fatta un'icona, è stata in passato però fonte di delusioni. Tra tutte la bocciatura come soubrette a Canzonissima. In quest'occasione la Rai la rifiuta perché non adatta alla fascia pomeridiana. Insomma, attendiamo con ansia la puntata di Hidden Singer per goderci ancora Loredana.

LOREDANA BERTE’, LA CANTANTE OSPITE NEL PROGRAMMA SU CANALE NOVE: COSA ACCADRA' QUESTA SERA? - I suoi fans, infatti, non vedono l'ora di vederla a Hidden Singer. Lo show si dipanerà tra interviste e sorprese, ospiti compresi. Durante i quattro round del gioco, il pubblico in studio sarà chiamato a riconoscere la propria beniamina dalla sola sua voce. Saranno cinque gli imitatori nascosti in altrettante cabine, oltre ad una sesta, destinata alla Berté. Telecomando alla mano, i fans saranno in grado di riconoscerla e mandare a casa i sosia?

© Riproduzione Riservata.