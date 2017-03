MAI STATA BACIATA/ Su Rai Movie il film con Drew Barrymore (oggi, 9 marzo 2017)

MAI STATA BACIATA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 9 MARZO 2017: IL CAST - Mai stata baciata, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 9 marzo 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere commedia sentimentale dal titolo originale Never Been Kissed che è stata realizzata nel 1999 negli Stati Uniti d’America per la regia di Raja Gosnell. Nel cast figurano Drew Barrymore, David Arquette, Michel Vartan, Molly Shannon e John C. Relly. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MAI STATA BACIATA, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 9 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista Josie Geller (Drew Barrymore), una donna molto eclettica ed intelligente che lavora come redattrice presso il Chicago Sun Times. Josie è molto brava nel suo lavoro e ci dedica molta passione e volontà, tuttavia a volte sembra alquanto insicura. Nonostante ciò un giorno riceve dal suo capo il compito di infiltrarsi in qualche modo all’interno di un noto liceo fingendosi una studentessa per cercare di comprendere fino in fondo i pensieri, le volontà e i modi di vivere delle nuove generazioni. Josie, decisa a non deludere il proprio capo, inizia il suo processo di travestimento. Come prima cosa nel look e poi nel carattere divenendo una timida ragazza liceale con tanti dubbi ed inquietudini tipici di quell’età. Il suo primo approccio però nel mondo della scuola non è dei migliori, in quanto incontra alcuni dei ragazzi più popolari di tutto il liceo che iniziano a prenderla in giro. Questa situazione le fa subito tornare alla mente i momenti della sua giovinezza, quando frequentando il liceo era solita essere presa in giro dai suoi compagni di classe. Tuttavia però, Josie fa presto amicizia con Aldys (Leelee Sobieski), una ragazza molto gentile con cui stinge subito un forte legame di amicizia. Grazie alla sua preparazione e intelligenza, Josie viene subito apprezzata e notata dal giovane professore di letteratura Sam Coulson (Michael Vartan) di cui Josie finisce per innamorarsi anche se lui è già fidanzato. Il suo capo però, le chiede di stringere amicizia con i ragazzi più popolari della scuola, proprio quelli che Josie vorrebbe evitare in tutti i modi. Le viene inoltre chiesto di andare in giro con una telecamera nascosta in modo da riprendere ciò che avviene all’interno della scuola e magari trovare uno scoop. Josie chiede a suo fratello Rob (David Arquette) come comportarsi il quale per aiutarla si iscrive anch’egli di nuovo in quel liceo divenendo molto popolare. Questa popolarità di riflesso ricade su Josie, pian piano la ragazza entra a far parte di un gruppo di ragazze molto popolari, poi viene invitata al ballo dal ragazzo più popolare della scuola. Il capo però, venuto a conoscenza della simpatia che nutre per il suo professore di letteratura e del rapporto speciale che si è creato tra loro, le chiede di denunciare il comportamento immorale dell’uomo nei confronti di una sua studentessa. Per Josie c’è da predere una difficile decisione in quanto in ballo c’è la sua carriera come giornalista.

