MATIAS PERDOMO / Lo chef con il sogno di eliminare il menù (MasterChef Italia 6, finale 9 marzo)

MATIAS PERDOMO, LO CHEF URUGUAGIO OSPITE SU SKY UNO: LA CUCINA AL SERVIZIO DEI DESIDERI DEL CLIENTE (MASTERCHEF ITALIA 6, FINALE 9 MARZO) – Tra poche ore va in onda sulle frequenze di Sky Uno l’ultimo appuntamento stagionale del talent culinario MasterChef Italia. Una finale che vedrà i quattro super giudici Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Bruno Barbieri scegliere chi tra Gloria Enrico, Valerio Brachi e Cristina Nicolini sarà il campione di questa edizione. Una puntata nella quale è gradito ospite il famoso chef di origini uruguaiane Matias Perdomo che recentemente ha aperto un nuovo ed esclusivo ristorante a Milano. La particolarità del suo locale risiede nel fatto che i clienti invece del classico menù si ritrovano tra le mani uno specchio. Nel corso di una recente intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, lo chef ha rimarcato come: “Voglio che sia il cliente a suggerire i piatti che vorrebbe mangiare”. Perdomo ha aggiunto che il suo grande obiettivo sia quello di “capire le voglie del cliente e trasformale in piatti” con il desiderio di “eliminare del tutto il menù”.

MATIAS PERDOMO, LO CHEF URUGUAGIO OSPITE SU SKY UNO: CARRIERA (MASTERCHEF ITALIA 6, FINALE 9 MARZO) – Matias Perdomo viene considerato tra gli chef milanesi under 40 e di tutta Italia con maggiore talento e spirito di iniziativa. Animato da una grande passione per il cibo e la cucina che si porta dentro da sempre, ha iniziato a lavorare nel mondo della ristorazione fin da quando aveva 14 anni in Uruguay, suo Paese d’origine. A Montevideo all’età di 19 ha un primo impatto con la cucina italiana con un ristorante locale per il quale lavora. Un’esperienza che lo porterà a prendere la decisione di lasciare il proprio Paese per venire a vivere a Milano. Si ritrova a collaborare per il ristorante Port de Ferr sui Navigli con il quale la collaborazione andrà avanti per diversi anni fino ad imporsi come uno degli chef dotati di maggior talento come del resto conferma la stella Michelin che ha saputo conquistare. Dopo 14 anni di collaborazione con il ristorante milanese, lo scorso mese di novembre ha aperto il suo primo ristorante Contraste. Creatività, passione e tanta voglia di fare sono i segreti del suo successo.

