MI MANDA RAITRE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 MARZO 2017: MULTE E VELENI - Salvo Sottile torna sul piccolo schermo di Rai 3 stasera, giovedì 9 marzo 2017, insieme ad un nuovo appuntamento con Mi manda RaiTre. La trasmissione della terza rete nazionale torna in scena proponendo al pubblico riflessioni su temi quotidiani e suggerimenti pratici: non mancherà, per esempio, un approfondimento riguardante le cartelle di Equitalia e la loro rottamazione che dovrebbe concludersi entro la fine di questo mese. Diverse scadenze e pendenze riguardano proprio le multe, che entreranno in scena a Mi Manda RaiTre anche per quanto riguarda il senso più stretto del termine. Gli inviati della trasmissione guidata da Salvo Sottile sono andati infatti di città in città, per scoprire i sistemi utilizzati dai diversi Comuni italiani per multare gli italiani. Sono davvero tutti legittimi? In merito, si ascolteranno anche le parole di un vigile pentito. Subito dopo il capitolo multe, si passerà invece a discutere di veleni: quali pericoli ci sono? Quali veleni abbiamo in casa, magari senza saperlo?

