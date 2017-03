Masterchef Italia 2017 / Ed.6 finale: vincitore e diretta, gli ospiti per l’Invention (oggi, 9 marzo)

MASTERCHEF 2017, ED.6 FINALE: DIRETTA E VINCITORE, CHI LA SPUNTERÀ TRA GLORIA, VALERIO E CRISTINA? (OGGI, 9 MARZO) - Siamo arrivati alla finalissima per MasterChef Italia 2017: oggi, giovedì 9 marzo, il pubblico riceverà il verdetto con il nome del vincitore della sesta edizione del cooking talent show. Sono tre i finalisti che si sfideranno nuovamente tra i banconi delle cucine per cercare di strappare agli altri il primo posto del podio: c’è Cristina Nicolini, da molti considerata come la favorita, sempre calma, determinata ed equilibrata, che si metterà certamente in gioco non perdendo mai di vista l’unico obiettivo. C’è poi il giovanissimo Valerio Braschi, che ha appassionato i telespettatori di MasterChef Italia con il suo talento e la sua creatività sconfinati, nonché con i simpaticissimi siparietti di cui si è reso protagonista sia con i giudici che con il compagno di avventure (ormai eliminato) Michele Ghedini. Infine, all’appello non manca Gloria Enrico, che non si è certo guadagnata una valanga di affetto dal pubblico a casa, ma che ce l’ha sempre messa tutta, riuscendo a guadagnarsi un posto in finale. Cristina, Gloria e Valerio, dunque: ma chi sarà il vincitore di MasterChef Italia 6?

MASTERCHEF 2017, ED.6 FINALE: DIRETTA E VINCITORE, L’ADDIO DI CRACCO STASERA? (OGGI, 9 MARZO) - Sarà l’ultima puntata di MasterChef Italia per Carlo Cracco, l’amatissimo chef giudice del talent fin dalla sua prima edizione. Cracco lo ha annunciato qualche giorno fa: dopo questa sesta edizione, si allontanerà dal programma. “Giovedì premierà il vincitore e poi mi fermo” ha confessato in esclusiva sulle pagine di Repubblica, “Devo pensare a costruire il mio futuro. Mio, di tutto il mio staff. E anche della cucina italiana”, è la motivazione che Cracco - alla guida anche di Hell’s Kitchen Italia - ha dato a tutti i fans in seguito a questa scelta che arriva un po’ come un fulmine a ciel sereno per molti appassionati. Non è escluso che proprio in prime time su Sky Uno non farà i suoi saluti ufficiali a tutti gli amanti del piccolo schermo che lo hanno sempre seguito con passione: in quale caso, ci sarà da preparare i fazzoletti. E chi lo sostituirà, dunque, l’anno prossimo nella settima edizione di MasterChef Italia? “Non so, non dipende da me. Magari una donna”, ha ammesso ancora. Staremo a vedere…

MASTERCHEF 2017, ED.6 FINALE: DIRETTA E VINCITORE, LE PROVE DELLA SERATA E GLI OSPITI (OGGI, 9 MARZO) - Ultime prove per i finalisti di MasterChef Italia 2017: chi riuscirà a cavarsela al meglio stasera in prime time si aggiudicherà il titolo di vincitore. Come di consueto, si partirà da una Mystery Box che deve essere in grado di riassumere efficiente il percorso che ognuno ha fatto all’interno del cooking show. Il vincitore della Mystery Box avrà la possibilità di ottenere un vantaggio significativo per la sfida a seguire, l’Invention Test. Carlo Cracco, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri saranno pronti ad annunciare i nomi dei tre ospiti: Igles Corelli, Pietro Leeman e Matias Perdomo. Ognuno di loro si presenterà con una cloche differente: una ricetta per ognuno dei tre finalisti? I famigliari e tutti i vecchi concorrenti di MasterChef Italia6, ormai eliminati, saranno pronti a fare capolino in balconata pronti a fare il tifo. Chi vincerà 100 mila euro in gettoni d’oro e la pubblicazione del suo primo libro di ricette?

