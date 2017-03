Mister universo/ Da oggi al cinema il film diretto da Tizza Covi e Rainer Frimmel: la trama (9 marzo)

MISTER UNIVERSO, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (9 marzo 2017) - Mister Universo, nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 9 marzo, è un film tanto atipico quanto, indubbiamente, interessante. A renderlo così particolare è, innanzitutto, il fatto che sia girato in stile documentario, in modo quasi amatoriale, come se la storia venisse narrata dall'esterno e non dai personaggi stessi, pur non essendoci una voce che racconti. La regia è stata curata da Tizza Covi e Rainer Frimmel. Fanno parte del cast, invece, Tairo Caroli, protagonista principale, Wendy Weber, Lilly Robin ed Arthur Robin, che interpretano se stessi. Non si tratta di attori professionisti, ma di talenti improvvisati: l'unico ad avere un minimo d'esperienza è Caroli, che in passato ha già avuto a che fare col mondo del cinema collaborando nel film Non è ancora domani. Mister Universo è stato prodotto in Austria e distribuito da Tycoon Distribution, che ha ultimato le riprese nel 2016.

MISTER UNIVERSO, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITA' (9 marzo 2017) - La trama del film Mister Universo ruota attorno alla storia del giovane Tairo, un personaggio insolito ma al tempo stesso piuttosto realistico ed intrigante. È un domatore di leoni stanco della sua professione. Un lavoro, quello in un rinomatissimo circo, che, una volta, era per lui una vera e propria passione. Ma qualcosa, nel tempo, è cambiata, e Caroli, oggi, è un uomo alla ricerca di se stesso e di un po' di serenità, di una svolta che possa cambiare in meglio la sua vita, ormai piatta e priva di emozioni. Un'infelicità che lo porterà, poi, ad avventurarsi in un viaggio in giro per l'Italia, in auto, alla ricerca di un oggetto a lui particolarmente caro: un talismano che gli venne regalato, in passato, da Arthur Robin, Mister Universo nel 1957. È la volontà d'incontrarlo nuovamente, come se associasse la sua felicità a quell'uomo, a spronarlo a spingersi sin nel Bel Paese, in un'avventura on the road della quale lo spettatore si sentirà direttamente protagonista. Tairo, spavaldo e sicuro di sé, affronterà tanti ostacoli ed avversità alla ricerca ostinata del suo orpello, un ricordo che non accetta di aver perso perché è allo smarrimento dello stesso che associa il crollo di tutte le sue certezze. Il tutto condito da un mistero fitto e affascinante, che si risolverà ben presto ma non senza colpi di scena. Se quello che significa il talismano viene svelato immediatamente, il finale è completamente inaspettato. Nel mezzo, non resta che godersi la bellezza dei personaggi del cast, spontanei e comici.

