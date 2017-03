Morgan/ Coach di Amici 2017, il cantante sfodera già il suo lato critico

Morgan, Amici 2017, da giudice a nuovo coach del serale: il cantante scatena già le prime critiche - Già nel ruolo di giudice speciale, Morgan si è sempre mostrato sopra le righe e senza peli sulla lingua, tanto da scatenare in più di un'occasione polemiche e scontri; nella nuova edizione di Amici di Maria De Filippi però il cantante cambia ruolo e diventa direttore artistico della squadra dei Bianchi. Sarà affiancato da Boosta e Alessandra Celentano, terzetto che ci assicura un grande spettacolo ma anche mota severità. Oggi 8 marzo si è tenuta una nuova registrazione di Amici, durante la quale oltre ad essere svelati i coach sono stati anche scelti i primi membri delle squadre e, anche in questo caso, Morgan non è stato proprio morbido, in particolare con i ragazzi dell'altra squadra. Le critiche più dure sono arrivate nei confronti di Riccardo Marcuzzo, esibitosi con il suo brano "Sei mia" e con "Caruso": per Morgan infatti - come ci svela il Vicolo delle News - la prima canzone è stata cantata da Piano Bar e la seconda ha un testo orrendo.

Morgan è il nuovo coach di Amici di Maria De Filippi: riuscirà a battere Elisa e la squadra Blu? - Morgan, nome d'arte di Marco Castoldi, è il nuovo direttore artistico del serale di Amici di Maria De Filippi. Il cantante abbandona le vesti di giudice, ruolo in cui lo abbiamo più volte visto anche ad X Factor, e si mette alla prova, istaurando un rapporto più diretto e stretto con i ragazzi, sia cantanti che ballerini. Il leader dei Bluvertigo è un maestro severo e senza peli sulla lingua e lo ha dimostrato anche nel corso nella nuova registrazione di Amici - che anticipa il serale in arrivo il 25 marzo su Canale 5 - quando oltre a Riccardo Marcuzzo ha preso di mira anche una delle vere favorite del programma: Federica Carta. Senza particolari difficoltà, Elisa l'ha voluta nella sua squadra (la Blu quindi) ma Morgan, prima di farla andare, ha dichiarato che la sua esibizione su "Questo piccolo grande amore" di Baglione è stata totalmente priva di emozioni.

