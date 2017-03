NEMO, NESSUNO ESCLUSO/ Anticipazioni puntata 9 marzo 2017: Claudio Ranieri, la Sindrome di Down e Tito Boeri

NEMO - NESSUNO ESCLUSO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 MARZO 2017: CLAUDIO RANIERI, MICHELE EMILIANO E TITO BOERI - Enrico Lucci e Valentina Petrini guideranno un nuovo appuntamento con Nemo - Nessuno escluso stasera, giovedì 9 marzo 2017, sul piccolo schermo di Rai 2: tantissimi i temi all’ordine del giorno, a partire dal mondo del lavoro nostrano. Ospite nello studio del programma sarà Tito Boeri, il presidente dell’Inps: insieme alla conduttrice commenterà l’inchiesta relativa si cosiddetti ‘scontrinisti’, che al posto dello stipendio ogni mese ricevono solamente un rimborso sugli scontrini. Enrico Lucci, invece, continuerà il suo ‘viaggio’ tra le fila del Pd, sostenendo la sua candidatura: a Nemo - Nessuno escluso, può, farà capolino anche il governatore della Puglia Michele Emiliano, che interverrà proprio in merito al recente caos e alla recente scissione del partito. Spazio anche alla Sindrome di Down, che verrà guardata sotto un punto di vista completamente nuovo: al centro ci sarà Saveria, pronta a rivedere alcuni pregiudizi che spesso vanno di pari passo con la malattia, e accompagnata in studio dal padre, il giornalista Olivero Beha. I TheShow, Alessio Stigliano e Alessandro Tenace - recentissimi acquisti di Nemo - Nessuno escluso - si occuperanno invece di onestà, e per la prima volta - in esclusiva - l’ex mister del Leicester City Claudio Ranieri si racconterà ai microfoni televisivi dopo l’esonero.

