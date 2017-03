Ornella Muti, foto in topless/ A 62 anni scatto “accidentale” nel letto d’ospedale: colpa della figlia Naike!

Ornella Muti, topless in un letto d'ospedale: la figlia Naike Rivelli posta lo scatto dopo l'incidente - Oggi è un giorno speciale per l'attrice Ornella Muti che compie infatti 62 anni, ma lo fa in una condizione inaspettata e non proprio piacevole: dall'ospedale. Alcuni giorni fa l'attrice è stata infatti vittima di un incidente che l'ha costretta a letto per un braccio rotto e lussato. Se la figlia Naike Rivelli ha testimoniato passo dopo passo, con video e scatti, il passaggio dall'ambulanza all'ospedale dopo l'incidente, è ancora lei a condividere un altro scatto e ben più intimo di sua madre e che ha inevitabilmente colto l'attenzione dei follower. La Rivelli ha infatti postato sul web uno scatto della madre in topless a letto, mentre viene assistita da due infermiere. Solo due stelline le coprono il seno che è comunque in bella vista. Ma un particolare è subito evidente a tutti: nonostante i suoi 62 anni, Ornella Muti - che in foto non appare particolamente felice che la figlia la immortali in quelle condizioni - è ancora in grandissima forma.

Ornella Muti, topless in un letto d'ospedale: la figlia Naike Rivelli si becca dure critiche dal web - Naike Rivelli, che non ha mai avuto timore nel mostrarsi semnza veli sul web, condivide lo scatto in topless della madre Onella Muti e commenta: “Non potevo ,non, rubare questo scatto.. ma soprattutto NON POTEVO NON POSTARLO..”. I fan sono sicuramente d'accordo con il suo gesto, così come lo sono nel ritenere la donna con un fisico ancora statuario nonostante i suoi oltre 60 anni. La foto ha infatti conquistato moltissimi like anche se non è mancata qualche critica e proprio nei confronti di Naike. Alla Rivelli non viene perdonato da parte dei follower il non essersi fatta alcun problema nel mostrare la madre senza veli in un momento di difficoltà come questo. Ed ecco che tra i commenti c'è chi la definisce la regina del trash e del nudo e chi invece si limita a dirle che gesti come questi sono assolutamente inappropriati.

