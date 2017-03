Oroscopo/ Jupiter, le previsioni di oggi, 9 marzo 2017: bene l'amore per Acquario, Toro e... tutti i segni

L’OROSCOPO DI JUPITER A UNOMATTINA PER OGGI, 9 MARZO 2017 - Come di consueto torna l'appuntamento con l'oroscopo di Jupiter a Unomattina su Rai 1 anche oggi giovedì 9 marzo 2017. Vediamo le previsioni per tutti i segni zodiacali e che cosa segnala l'astrologo. Non mancano poi i consigli di Jupiter segno per segno.

L’OROSCOPO DI JUPITER A UNOMATTINA PER OGGI, 9 MARZO 2017: I SEGNI DI TERRA - Per i segni di terra Jupiter invita i nati Toro a non interrogarsi troppo sulla propria metà e sulla propria meta: in amore va a gonfie vele. Risolti alcuni affari potrete concedervi un po' di relax dopo una giornata sprint come questa. Passando alla Vergine l'astrologo annuncia: viaggerete in territori sconosciuti che stimoleranno la vostra curiosità. La cosa più importante sarà essere il più possibile onesti con gli altri e con voi stessi. Cercate di combattere i vostri difetti. Ai nati sotto il segno del Capricorno l'oroscopo di Jupiter consiglia di non dare un'interpretazione banale sui fatti conosciuti da tutti ma di cercare piuttosto il dialogo. Cercate le persone che non sentite da molto tempo, provando a ricucire il rapporto: farà bene agli altri ma soprattutto a voi stessi.

L’OROSCOPO DI JUPITER A UNOMATTINA PER OGGI, 9 MARZO 2017: I SEGNI DI ARIA - Passando ai segni di aria ecco il Gemelli. Darete prova di personalità che spiazzerà i vostri avversari, afferma Jupiter. Oggi vi si aprirà una strada nuova inaspettata, cercate di mantenere la calma e tutto andrà per il verso giusto. Avrete persone che vi staranno accanto per tutto il viaggio. I nati sotto il segno della Bilancia avranno bisogno degli amici con cui trascorrerere fantastici momenti. Avete buona volontà, ma per superare certi problemi serve anche altro. Lasciate da parte la superficialità e fate venir fuori la vostra forza interiore. Periodo molto buono in amore per l'Acquario, anche se dovrete risolvere alcune questioni rimaste in sospeso, sottolinea l'oroscopo di Jupiter. Le persone che vi stanno intorno rimarranno stupite a vedere le carte che metterete in tavola. Risolverete le questioni più datate che non hanno più bisogno di importanza.

L’OROSCOPO DI JUPITER A UNOMATTINA PER OGGI, 9 MARZO 2017: I SEGNI DI FUOCO - L'oroscopo di Jupiter continua con i segni di fuoco. All'Ariete l'astrologo segnala: Marte vi aiuterà a risolvere una questione importante in ambito lavorativo. Confidarsi con qualcuno è la cosa migliore per superare le vostre paure e le vostre insicurezze. Siete riservati e questo a volte spinge a fare di testa vostra in modo sbagliato. La luna è nel segno del Leone: unite la passione con la dolcezza per avere un cocktail capace di far nascere un amore vincente. Incontrerete delle difficoltà a capire le persone che vi si presentano davanti, soprattutto in ambito lavorativo. Per i nati sotto il segno del Sagittario Jupiter sottolinea che il partner è molto distratto mentre voi volete una risposta molto chiara, siate quindi molto più pazienti. Accantonate per un attimo il vostro lavoro, facendo più attenzione a quello che hanno da dire i vostri cari. Siate più attenti al morale dei vostri figli (se ne avete).

L’OROSCOPO DI JUPITER A UNOMATTINA PER OGGI, 9 MARZO 2017: I SEGNI DI ACQUA - Infine ecco i segni di acqua. I nati sotto il segno del Cancro dimostreranno di essere all'altezza di una situazione molto delicata. Un po' di confusione vi porterà a prendere la strada giusta per alcuni progetti che avete in sospeso. Potrete commettere un errore che alla fine però si rivelerà essere stata la scelta giusta. Agli Scorpione Jupiter spiega: sarete come una fortezza e resisterete a qualsiasi attacco esterno. Il vostro obbiettivo odierno sarà ostacolato da alcune limitazioni altrui, non è quindi un problema vostro. Riuscirete comunque a dedicarvi a qualcosa di soddisfacente. Ai nati sotto il segno dei Pesci l'astrologo consiglia di agire con sicurezza e di farsi valere: avete molte frecce al vostro arco. Qualcuno può rimanerci male per qualche vostra esternazione, ma avete fatto bene ad essere veri. Non rinnegate mai quello che avete detto, altrimenti rischiate di perdere credibilità.

