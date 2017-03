Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 marzo 2017, le previsioni a LatteMiele: Leone, Pesci, Toro e tutti gli altri

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 9 MARZO, A LATTEMIELE - Torna come di consueto l'appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox anche per la giornata di oggi, giovedì 9 marzo 2017, sulle frequenze di LatteMiele nella rubrica Latte e Stelle. Il noto astrologo sottolinea come questa possa essere una giornata interessante per l'Ariete che sta sicuramente sorridendo dopo alcuni giorni di fatica e difficoltà nel gestire diverse situazioni. Il Toro ha molto da fare e non riesce a gestire tutte le sue situazioni. Il fine settimana sarà sicuramente molto interessante sotto diversi punti di vista. I Gemelli vivono un lieve momento di affaticamento, c'è bisogno di riprendersi dopo un po' di riposo. Alcuni hanno discusso a lungo per una persona in amore e devono pesnare più a loro stessi, evitando di fare sempre tutto per una sola persona. Il Cancro invece è lunatico per situazioni che arrivano sia dall'interno della famiglia che dall'esterno di questa. Staremo a vedere se arriveranno notizie positive come pare il momento sembra indicare.

TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: Dopo due giorni pesanti arriva una giornata migliore. Molti stanno tentando strade nuove da percorrere, magari un progetto a 2 o 3 mesi anche se non è detto che le cose nate adesso non abbiano lungo termine. é un periodo molto interessante per gli incontri però non bisogna lasciare il certo per l'incerto. Attenzione alla trasgressione e ai nuovi amori. Chi da poco ha iniziato una storia potrà avere la prova del 9 solo tra aprile e maggio. Toro: è pieno di cose da fare. Sabato e domenica saranno giornate interessanti. In questi giorni deve fare solo lo stretto necessario perché potrebbe arrabbiarsi. Chi ha un'attività in proprio deve circondarsi di nuove persone più affidabili. Gemelli: Oggi c'è un lieve momento di stanchezza che riguarda tutti i nati sotto questo segno. Non tutti hanno discusso in amore, ma molti sono stati in pena per una persona. Adesso deve occuparsi più di se stesso. Le questioni di lavoro si possono gestire fino ad un certo punto perché è in vista un cambiamento o una decisione da prendere tra qualche mese. Cancro: i nati sotto questo segno sono molto lunatici sia per nascita che per le vicissitudini esterne e interne alla famiglia. Ogni cosa che si porta avanti non è chiara. Non mancano successi personali però ci sono degli ostacoli. Quello che è giusto cambiare si cambi, quello che è giusto eliminare si elimini. In amore, attenzione a non eliminare la passione. Leone: si ha una grande volontà. È un periodo fertile, bello e positivo; quindi non deve fare scelte troppo veloci perché alla fine dell'anno ci sarà un momento normale. Ci vuole prudenza che deve governare questa grande voglia di fare che deve essere costruttiva. Tra giovedì e domenica sono favoriti i legami. Le storie che nascono adesso sono emozionanti ma andranno confermate da maggio. Resta un periodo ottimo per le novità e per mettersi in regola. Vergine: ci sono delle opposizioni planetarie che fanno sentire a disagio ed in ansia, ma comunque non si deve fermare. In amore non ci sono grandi passioni già in corso. È difficile vivere nuovi amori. Le storie nate tempo fa andranno avanti, ma hanno bisogno di qualche stimolo in più. Bilancia: questo è un giovedì che invita a fare i conti con una condizione di stress che c'è stata fino a mercoledì. Qualcuno ha deluso un'aspettativa, ma trova rimedio. Oggi e domani l'amore si risveglia ma le tensioni non mancano. Molti sono un po' sotto pressione, chi è tra due storie deve stare attento o ha meno tempo per stare con chi ama. Scorpione: c'è un po' di stanchezza che non deve strafare per almeno un paio di giorni. Attenzione a non perdere tempo con persone che non hanno priorità. Sagittario: ha iniziato la settimana con qualche dubbio. Oggi e domani però c'è un recupero. Qualcuno ha avuto una conferma di lavoro e ha rimesso in gioco l'amore. Capricorno: la settimana è iniziata con qualche discussione. Tra sabato e domenica qualche novità in più in amore. Acquario: si sta cercando a tutti i costi di cambiare vita. Qualcuno potrà agire, traslocare. Qualcuno ha già riflettuto su questo. Pesci: è un giovedì molto motivato. Qualcuno risolve anche problemi pesanti per questioni legali o per questioni di lavoro. Non deve sottovalutare gli amori che nascono adesso. Chi programma il futuro adesso avrà grandi soddisfazioni.

