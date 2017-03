PARLA CON LEI/ Su Iris il film con Dario Grandinetti (oggi, 9 marzo 2017)

PARLA CON LEI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 9 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Parla con lei, il film in onda su Iris oggi, giovedì 9 marzo 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere drammatica con il titolo originale Hable con ella, è stata realizzata nel 2002 e diretta dal regista Pedro Almodovar. La pellicola è interpretata da Javier Camara nei panni di Benigno, Dario Grandinetti nel ruolo di Marco, Leonor Watling, che interpreta Alicia e Rosario Flores, nei panni di Lydia. Il film Parla con Lei ha ottenuto un enorme successo di pubblico e critica. Proprio per questo motivo ha ricevuto molte nomination e diversi riconoscimenti a livello internazionale come il Premio Oscar per la miglior sceneggiatura, un Golden Globe come Miglior film straniero, un Premio Goya come miglior colonna sonora ed diversi premi allo European Film Awards. In Parla con lei sono stati inseriti differenti camei come il richiamo a Caetano Veloso con la canzone Cucurrucucù Paloma, scena interamente girata nella villa di proprietà di Pedro Almodovar, altro cameo musicale è stato dedicato ad Antonio Carlos Jobim e ad Henry Purcell, rispettivamente con Por Toda Minha Vida e l'Aria O Let me weep. Per il ruolo di Benigno, affidato poi in via definitiva all'attore spagnolo Javier Camara, Pedro Almodovar pensò di proporlo inizialmente a Roberto Benigni. In un'intervista dichiarò di essere un grande fan dell'attore italiano e che se non fosse riuscito a trovare un attore spagnolo a cui affidare la parte, l'avrebbe certamente proposta a lui. Inoltre qualora Benigni avesse preso parte al film, Almodovar si disse disposte a girare la pellicola interamente in lingua italiana. Ma adesso, ecco la trama del film nel dettaglio.

PARLA CON LEI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 9 MARZO 2017: LA TRAMA - La storia inizia a svilupparsi in occasione di uno spettacolo a teatro di Pina Bausch. Tra il pubblico ci sono Benigno, un infermiere, e Marco, uno scrittore. I due si rincontreranno alcuni mesi dopo il loro veloce incontro nella clinica dove lavora Benigno. Marco incontrerà Lydia, una giovane torera che a causa di un terribile incidente accaduto durante una corrida è in coma. Nel frattempo Benigno, in veste da infermiere, si prenderà cura di Alicia, anche lei in coma da diversi anni. Tra Marco e Benigno nascerà così una bella amicizia. Marco scoprirà ben presto che Lydia, prima dell'incidente, aveva intenzione di lasciarlo. Il ragazzo lascia così la clinica per seguire la sua passione per la scrittura. Nel frattempo la povera Lydia morirà. A Beningno le cose non andranno meglio. Verrà ben presto licenziato dalla clinica presso cui lavorava e poco dopo sceglierà la via del suicido. Nel frattempo Alice si risveglierà dal coma.

