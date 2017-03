PAYBACK - LA RIVINCITA DI PORTER/ Su Rete 4 il film con Mel Gibson (oggi, 9 marzo 2017)

PAYBACK - LA RIVINCITA DI PORTER, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 9 MARZO 2017: IL CAST - Payback - La rivincita di Porter, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 9 marzo 2017 alle ore 23.20. Una pellicola dalgenere drammatica che è stata prodotta nel 1999 ed affidata alla regia di Brian Helgeman. A dare volto ai protagonisti della storia troviamo Maria Bello, Mel Gibson, David Paymer e Gregg Henry. Vista la data di produzione del film, la sua messa in o0nda non è da attenersi una prima visione. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

PAYBACK - LA RIVINCITA DI PORTER, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 9 MARZO 2017: LA TAMA - Porter è un uomo molto furbo. Il giovane non ha un lavoro stabile, e per questo motivo compie delle attività illegali. Di solito, Porter trascorre le sue giornate andando a rubare. Nelle sue attività illecite, il ladro si fa aiutare da un amico, che si chiama Val. Un giorno, i due soci decidono di derubare una banda di criminali cinesi, allora preparano il piano della rapina che va a buon fine, infatti Porter e il suo compagno riescono ad entrare in possesso di più di 100 mila dollari, che sono di proprietà dei cinesi. Val intanto è diventato l'amante della moglie di Porter, che si chiama Lynn. L'uomo progetta con la donna di ammazzare Porter. Lynn quindi spara al marito e pensa di averlo ucciso. In questo modo Val può diventare l'unico proprietario del bottino del furto ai danni della banda cinese. Porter subisce delle ferite molto gravi. L'uomo rischia di morire, ma alla fine miracolosamente si salva. Il ladro è rimasto molto male per il gesto del suo amico Val, quindi medita vendetta nei confronti di quest'ultimo e di Lynn. Ad un certo punto, Porter entra di nascosto nella sua abitazione. L'uomo vede la moglie, che si sta drogando. Dalla donna viene a sapere che Val l'ha abbandonata ed è fuggito con i soldi. Dopo questa scoperta, Lynn muore a causa di un'overdose. Porter quindi si mette sulle tracce di Val, ma all'inizio non riesce ad incontrare l'ex amico. In contemporanea, il ladro conosce una prostituta di nome Rosie, quest'ultima riferisce a Porter che Val fa una vita agiata ed è ricchissimo, in più l'uomo è entrato a far parte di un gruppo di delinquenti. Questa banda si chiama L'Organizzazione. In un primo momento, Porter, per avere i suoi soldi, si mette in contatto con alcuni membri dell'Organizzazione che decidono di non permettere al ladro di vendicarsi di Val, in quanto la banda difende e nasconde tutti i suoi associati. Porter deciderà di combattere contro il gruppo, per riavere il suo denaro. La sua battaglia sarà molto difficile, in quanto l'uomo dovrà vedersela anche con la polizia e con i cinesi che sono stati rovinati da lui e da Val. Al termine di varie difficoltà, comunque, Porter riuscirà a non morire e a portare a buon fine la sua vendetta.

© Riproduzione Riservata.