PHILOMENA/ Su Canale 5 il film con Judi Dench alla regia Stephen Frears (oggi, 9 marzo 2017)

PHILOMENA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 9 MARZO 2017: IL CAST - Philomena, il film in onda su Canale 5 oggi, giovedì 9 marzo 2017 alle ore 21:15. Una pellicola dal genere drammatica e biografica che è stata diretta da Stephen Frears nel 2013. Il film vede come attori protagonisti Steve Coogan, Judi Dench, Michelle Fairley e Sophie Kennedy Clark. Il film è già stato pubblicato altre volte sui palinsesti televisivi, quindi non è da considerare una prima tv. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PHILOMENA, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 9 MARZO 2017: LA TRAMA - Philomena Lee è una donna irlandese che soffre parecchio, quando era giovane, ha partorito un bambino in un convento. Le suore ad un certo punto hanno sottratto il piccolo alla madre e lo hanno dato in adozione. Il bambino della Lee si chiamava Anthony e Philomena, nonostante il tempo trascorso, non lo ha mai dimenticato. Una sera, ad una festa, la figlia di Philomena incontra un giornalista di nome Martin, al quale racconta la terribile storia della madre. Martin quindi decide di incontrare la signora Lee e alla fine i due provano a cercare insieme il figlio di Philomena. La donna e il giornalista iniziano le loro ricerche, andando nel convento. Le suore però si rifiutano di aiutare Martin e la madre di Anthony, sostenendo di non avere delle informazioni utili da fornire. Il giornalista, poi, viene a sapere che Philomena era stata costretta a firmare il documento di adozione e che i bambini, nati nel convento, venivano consegnati a delle ricche famiglie americane. Grazie a delle conoscenze che Martin ha negli Stati Uniti, l'uomo scopre che Anthony è stato adottato dalla famiglia Hess e che ha cambiato il nome in Michael. Il giovane è stato un avvocato di talento, era omosessuale ed è morto di AIDS nel 1995. Il giornalista confessa tutta la verità a Philomena e i due partono in America, per cercare la tomba di Michael. Negli Stati Uniti, Martin e la signora Lee incontrano la sorella di Michael, Mary, la quale dice che l'uomo non si è mai interessato alle sue origini. Le dichiarazioni di Mary non convincono parecchio Martin, che continua ad indagare. Un giorno il giornalista e Philomena incontrano Peter, l'ex compagno del figlio della Lee. L'uomo dice che Michael non ha mai dimenticato la vera madre e che si è fatto seppellire nel cimitero del convento in Irlanda, nella speranza che Philomena un giorno avesse potuto vedere la sua tomba. La signora Lee è disperata, ma questa dichiarazione le scalda il cuore, in quanto almeno è certa che il figlio non l'ha mai scordata. Philomena ritorna in Irlanda e va al convento. Martin litiga con le suore, per aver nascosto la verità alla mamma di Michael. Philomena comunque dichiara di essere in pace con il passato e che ha perdonato tutti. La donna si reca alla tomba del figlio e piange ininterrottamente. Successivamente, permette all'amico Martin di pubblicare la sua storia.

