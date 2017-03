PIAZZAPULITA/ Anticipazioni e ospiti 9 marzo 2017: vitalizi e Consip con Raffaele Cantone e Luigi De Magistris

PIAZZAPULITA, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 9 MARZO 2017: VITALIZI E CONSIP CON RAFFAELE CANTONE E LUIGI DE MAGISTRIS - S’intitola “Gli intoccabili” la puntata di Piazzapulita in onda oggi, giovedì 9 marzo 2017, su La7. Nel talk show condotto da Corrado Formigli vedremo infatti un servizio dedicato ad alcuni consiglieri regionali di Aosta, che hanno hanno deciso di incassare il vitalizio tutto e subito: le cifre in questione superano spesso il milione di euro. Ma i vitalizi, le pensioni d’oro e i privilegi acquisiti non saranno il solo tema di questo appuntamento. Si discuterà infatti anche di Consip e del rapporto tra politica e magistratura: per parlare di ciò Formigli ha invitato due personalità che sicuramente hanno esperienza in materia, Luigi De Magistris e Raffaele Cantone. Oltre al sindaco di Napoli e al presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, ci saranno in studio anche la giornalista Rula Jebreal, lo scrittore Magdi Cristiano Allam, Peter Gomez, Mario Giordano e Marco Damilano. Insieme gli ospiti discuteranno anche delle comunità islamiche in Italia e del pericolo terrorismo.

