Pomeriggio 5 / Barbara D'Urso su Canale 5: il caso di Yara. Di cosa si parlerà oggi, 9 marzo 2017?

POMERIGGIO 5, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA DI OGGI 9 MARZO 2017: RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA - Da poco incoronato come programma più seguito della fascia pomeridiana, e non solo, con i suoi oltre 3 milioni di spettatori, Pomeriggio 5 torna oggi, giovedì 9 marzo, con una nuova puntata. In attesa di scoprire che cosa accadrà, vediamo cosa è successo ieri. La bella e spumeggiante Barbara D'Urso apre la trasmissione con un caso che tiene banco da diversi anni ormai, il caso Yara. Infatti, la mamma di Massimo Bosetti, unico indagato e al momento in carcere, la signora Ester fa una scioccante rivelazione. Il test DNA, effettuato all'epoca dei fatti per risalire all'assassino, ha portato alla luce il vero padre di Bosetti, il signor Giuseppe Guarnieri, scomparso nel 1999. Ester, però, afferma che non ha mai conosciuto Guarnieri, e all'epoca della nascita di Massimo Bosetti e della gemella era in cura da un ginecologo, il quale le avrebbe praticato un’inseminazione artificiale a sua insaputa. In collegamento con lo studio il consulente della signora Ester che spiega le ragioni della sua cliente e del perchè quello che dice è vero. Barbara D'Urso dal canto suo fa presente che negli anni settanta l'inseminazione artificiale non esisteva e palesa i suoi dubbi in merito.

La trasmissione continua con due casi che tengono banco da diverso tempo. La storia delle due maestre sospese in Calabria per schiaffi ed insulti ai bambini, e il ritorno degli assenteisti all'Ospedale Loreto Mare di Napoli. Non è il primo caso di violenza in una scuola di cui la D'Urso si occupa ed entra nel merito della vicenda con i video inediti delle forze dell'ordine che hanno incastrato le due maestre. Nell'occasione prende la parola anche Carmelo, padre di un bambino di 10 anni che frequenta proprio quella scuola. Il figlio di Carmelo non è tra i bambini che hanno subito violenze, ma si dice allo stesso modo addolorato e dispiaciuto per la vicenda. Una situazione davvero sgradevole che Pomeriggio 5 continuerà a seguire.

Lo scandalo Loreto Mare sembra proprio non volersi fermare, come spiega l'avvenente presentatrice napoletana. In esclusiva su Pomeriggio 5, infatti, la D'urso non solo manda in onda altri filmati inediti di quello che accadeva nel noto ospedale napoletano, ma tiene un collegamento con diverse persone specializzate in campo medico, ma precarie. La D'urso in studio si dice stupefatta per quanto accaduto. Infatti, con la maggior parte dei medici sospesi, l'ospedale è stato costretto a richiamare buona parte del personale medico assenteista per far funzionare la struttura. Momenti e parole di sgomento per la conduttrice e i suoi ospiti che si dicono allibiti per il comportamento dell'azienda sanitaria. Dopo lo spazio alle notizie flash, spazio al gossip. In particolar modo si affronta il tema dei matrimoni in tv dei vip con le accuse a Maria Monsè e Annalisa Minetti che replicano in diretta nella puntata odierna. La Monsè in studio con uno splendido abito giallo per commemorare la festa delle donne e in compagnia del neo marito. Anche quest'ultimo risponde alle accuse subite nei giorni scorsi. Nello studio scoppia la solita polemica e inizia la girandola di frecciatine con le altre personalità invitate come Karina Cascella e la porno diva Eva Henger. L'ultima parte della trasmissione è dedicata alla sfilata di abiti da sposa realizzati dallo stilista, Carlo Pignatelli.

© Riproduzione Riservata.