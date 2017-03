SCORPION 3/ Anticipazioni puntata 9 marzo 2017: il memoriale di Megan e l'arrivo della madre di Paige

SCORPION 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 9 marzo 2017, Rai 4 trasmetterà due nuovi episodi di Scorpion 3, in prima Tv assoluta. Saranno il sesto e il settimo, dal titolo "Mother Load" e "Mother Load". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco cosa è successo due settimane fa: la Scorpion viene chiamata per intervenire su una minaccia importante, collegata con le presidenziali che si stanno svolgendo in quel momento. Sly (Ari Stidham) infatti scopre che alcuni dispositivi per il conteggio dei voti sono stati manomessi. Walter (Elyes Gabel) viene lasciato alla base con Ralph (Riley B. Smith), ma non riesce ad evitare di intromettersi nella missione. Una volta individuato l'edificio di un giornale, da cui sembra essere stato avviato il virus, Cabe (Robert Patrick) prova a convincere la titolare a farli accedere agli uffici, ma la donna rifiuta. Per riuscire a dirottare l'opinione pubblica, Toby (Eddie Kaye Thomas) decide di partecipare ad un dibattito televisivo pubblico, in cui spara una serie di termini adatti a fa arrabbiare l'avversario. Grazie al supporto da remoto di Walter e Ralph, il team scopre che il responsabile del virus potrebbe essere il braccio destro del Presidente, Catherine Dyer (Catherine Dyer). Mentre il resto della task force pensa ad arginare la sicurezza, Toby e Sly accedono al server e scoprono che in realtà il responsabile è un altro. Walter viene arrestato subito dopo e la Scorpion viene accusata di aver manomesso il serve, ma il genio rivela che si tratta della Cina. La Vasquez arriva in quel momento per rilevare che nelle mire della potenza rivale c'è il Circolo Polare Artico, e visto che l'assegnazione prevede un leader forte, si vuole assicurare che l'America venga esclusa. Una volta conclusa l'operazione, Sly rivela a Toby e Ralph di voler concorrere alle elezioni successive. Joyce Linehan (Siobhan Fallon Hogan) piomba al quartier generale della Scorpion, per via del controllo immigrazione su Walter e Happy (Jadyn Wong). Tutti gli amici entrano quindi in agitazione, perché temono che qualche errore banale possa compromettere la posizione di Walter, e di conseguenza quella di Happy, che potrebbe essere estromessa dal Paese. Intanto, la Scorpion dovrà indagare su una minaccia che coinvolge diversi organi federali. Intanto, Toby entra in confusione, perchè teme ancora una volta che le responsabilità sul nascituro graveranno solo su di lui. Happy appare infatti distaccata, priva di amore materno, ma Paige crede invece che cambierà tutto quando vedrà la bambina fra le proprie braccia. Paige teme inoltre che l'assistente sociale potrebbe in realtà intuire l'inganno e decide di preparare entrambi gli amici perchè rispondano alle domande sull'altro. Happy conosce diverse cose di Walter, così come quest'ultimo sulla meccanica, ma sono ancora ben lontani dall'apparire come una vera coppia. Anche se Sly è febbricitante per l'imminente festa di Halloween, Cabe informa la squadra che dovranno spostarsi in una riserva dell'Arizona per salvare una specie protetta di pipistrelli, prima che si spostino verso le città. I pipistrelli sono infatti affetti da una malattia molto grave, che potrebbe diffondersi anche agli esseri umani. Sly, ovviamente, dovrà fare i conti con le proprie fobie.

SCORPION 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 2 MARZO 2017, EPISODIO 8 "SLY AND THE FAMILY STONE" - E' trascorso ormai un anno dalla morte di Megan, la sorella di Walter e moglie di Sly. La Scorpion si unisce quindi in un memoriale, mentre Walter dovrà affrontare gli antichi demoni. Per cercare di aiutare la sorella, aveva tentato il tutto per tutto, solo per poi ritrovarsi a dover lottare contro i mulini a vento. Tuttavia, il cordoglio verrà compromesso da un attacco esplosivo, che potrebbe comportare un pericolo per l'intero Stato. EPISODIO 9 "MOTHER LOAD" - Durante un evento del tutto fortuito, la madre di Paige trova un reattore nucleare dimenticato nel sottosuolo e che si trova sul punto di esplodere. Il pericolo corso ed ancora presente, metteranno in agitazione tutta la Scorpion, che dovrà adottare delle misure di sicurezza per impedire che il dispositivo esploda, travolgendo tutta la popolazione nelle immediate vicinanze ed anche oltre.

