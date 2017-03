SON OF ZORN / Anticipazioni: al via su Fox Animation la serie di Chris Miller in stile anni '60 (9 marzo 2017)

SON OF ZORN, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 9 MARZO 2017: LA SERIE - Sbarca su Fox Comedy, nella sua seconda serata di oggi, giovedì 9 marzo 2017, l'action d'animazione Son of Zorn, in prima Tv assoluta. Andranno in onda i primi due episodi, dal titolo "Ritorno a Orange County" e "La pietra della divisione". Un tuffo negli anni '90, in cui rievocheremo la storia leggendaria di Zorn, un guerriero che vive in un'isola sperduta del Pacifico, in cui tutto è un cartone animato. Un prodotto di successo, già acclamato dalla critica, e che porta la firma di Chris Miller. Lo ricordiamo infatti per la sit-com apocalittica The Last Man on Earth e per l'animazione Piovono Polpette. Al suo fianco, Phil Lord, mentre il protagonista, del tutto antieroico, sarà un papà di un adolescente. Ritornerà infatti nella sua città natale, Orange County, per ricucire gli strappi del suo matrimonio e per riprendere i rapporti con il figlio. Una sfida indicibile, nonostante Zorn abbia saputo sconfiggere nemici ben peggiori nella sua vita. Purtroppo la normalità non è nelle sue corde, soprattutto perché senza uno scontro con il nemico di turno o una battaglia all'ultimo sangue, non sa davvero come comportarsi. Zorn, interpretato da Jason Sudeikis, dovrà vedersela quindi con la sua doppia vita, riuscendo a coniugare il suo lato eroico con quello più mite del padre di famiglia. Al suo fianco, Cheryl Hines nei panni dell'ex moglie Edie, e Johnny Pemberton in quelli del figlio Alan. Si aggiungono inoltre al cast gli attorri Tim Meadows, che abbiamo conosciuto in The Goldbergs nei panni del preside del Liceo, e che qui conosceremo invece come punto di incontro per la famiglia, oltre che a valido supervisore di Zorn. Si annoverano inoltre le star Artemis Pebdani, Dan Lipper, e Clara Mamet. La trama viaggerà invece su un doppio binario: la vita di Zorn a Zephyria sarà infatti animata, dove lo troveremo nelle vesti di un eroe molto simile ad He-Man. Il resto del mondo verrà invece vissuto dal punto di vista del live action. Una piccola curiosità: l'apertura dello show è stata realizzata sulla falsa riga dello stile di Hanna-Barbera e dei suoi supereroi di fine anni '60, fra cui ricordiamo Sansone e Golia, Herculess e Moby Dick.

SON OF ZORN, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 9 MARZO 2017: LA TRAMA - Zorn è un guerriero temerario che ha assunto il ruolo di difensore del Pacifico Meridionale, dove si trova l'isola di Zephyria. Dopo aver affrontato un'aspra battaglia con i suoi nemici, Zorn decide di ritornare in California per ripristinare il rapporto con il figlio Alangulon, conosciuto per comodità come Alan. I rapporti con l'ex moglie Edie non sono i migliori, soprattutto alla luce della separazione, ma a questo si aggiungerà anche la scoperta che la donna è impegnata. Dopo aver riflettuto a lungo e combattuto fra il suo spirito eroico e le esigenze più terrene, alla fine Zorn deciderà di non tornare nella sua splendida e caotica isola, per rimanere a Orange County. Il primo step è ovviamente ottenere un lavoro, ma l'unica scelta sembra riguardare la Sanitation Solution. Nel primo episodio, Lori Alan darà la voce a Laseron, mentre Jess Harnell muoverà le fila di Skunk Man. A loro si aggiungono Tony Revolori che darà la propria voce a Scott, mentre Rob Riggle a Headbutt Man.

