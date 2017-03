SONIA BRUGANELLI/ La moglie di Bonolis a Pechino Express 2017? Video al bancomat: "Che ci faccio con 30 euro?"

SONIA BRUGANELLI, LA MOGLIE DI BONOLIS A PECHINO EXPRESS 2017? IL VIDEO AL BANCOMAT RIACCENDE LE POLEMICHE SUL SUO STILE DI VITA - La moglie di Paolo Bonolis non è certo una persona che ha problemi economici e come tale ragiona. Il web però non ha dimenticato quando sfoggiò sulla sua pagina Instagram l’aereo privato noleggiato per andare in vacanza a Formentera con tutta la famiglia e ora Sonia Bruganelli è diventata bersaglio degli haters. A riaccendere le polemiche è stato un video pubblicato nelle ultime ore sulla sua pagina Instagram. La signora Bonolis si trova a Cortina d’Ampezzo e sta prelevando al bancomat: insieme a lei c’è anche l’amico Alessandro Boero, che continua a parlare di Pechino Express come se entrambi dovessero partecipare al reality show on the road di Rai Due. È proprio Sonia a dire all’inizio: “Devo prelevare dei soldi per partire”. L’amico però le fa notare che lì ai due servirà solo un’euro e mezzo in valuta locale, per di più fornito dalla produzione. Sonia però proprio non ci crede e mette addirittura in dubbio il meccanismo della trasmissione: “È tutto finto”. Alessandro insiste sul fatto che con quella cifra la gente lì “ci campi” ma Sonia non riesce proprio a crederci. Boero le suggerisce quindi di prelevare solo trenta euro per abituarsi allo stile di vita ed è lì che la moglie di Bonolis sbotta: “Che ce devo fare io con 30 euro? Sonia Bruganelli rifiuta l'invito a Pechino Express: "Che ci faccio con 30 euro?" „Questa cosa politically correct.... Siete tutti falsi…Ma io perché devo andare a Pechino? A Pechino ci vanno quelli…”. Parole lasciate in sospeso che non sembrano presagire però a un complimento. Pubblicando il video (clicca qui per vederlo) Sonia ha negato la sua partecipazione a Pechino Express: “Non riesce a parlare d'altro. Pechino express addected @alessandroboero NON CI VADO A PECHINO Express!!!!!!”. Il suo commento sui trenta euro però non sembra essere piaciuto agli utenti del web ed è subito diventato materia per i giornali. la Bruganelli ha quindi condiviso uno screenshot alla pagina del Corriere Tv, criticando i giornalisti e i moralisti: “Ma quale gaffe???!!!?? Quale partenza?!?!?! Ma perché non vi preoccupate dei ponti che crollano, cavolo???? #ironia #relaxtime #familytrip #gag #scherzi #30eurounasettimana #tuttimoralistisono #coniphone7”. Clicca qui per vedere il post.

