STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Sorelle, Nemo Nessuno Escluso e Mi Manda Raitre (giovedì, 9 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 9 MARZO 2017 - Per la prima serata di oggi, giovedì 9 marzo 2017, il palinsesto di casa Rai ha fatto delle scelte interessanti in merito ai film e alle trasmissioni che intende trasmettere a cominciare dalla nuova fiction firmata Cinzia TH Torrini Sorelle. Verranno mandate in onda delle brevi edizioni del telegiornale, sulle ultime notizie della giornata del 9 Marzo. Si potranno vedere anche trasmissioni di approfondimento giornalistico sul mondo del teatro e uno spettacolo magico e fantastico dell'Orchestra Nazionale della Rai. Andranno in onda infine programmi di attualità, in cui i veri protagonisti saranno i cittadini del nostro paese, serie tv d'azione sul mondo dell'informatica, rubriche sul mondo dell'arte, una commedia sentimentale sulle difficoltà amorose di una giovane donna e una serie tv comica, in cui gli ospiti di una nave vivranno delle bellissime esperienze di viaggio. Ma adesso, dopo questa introduzione, passiamo al dettaglio della programmazione della serata Rai.

Su Rai Uno, andrà in onda la prima puntata della fiction Sorelle con Anna Valle e Loretta Goggi nei panni di madre e figlia. A seguire ci sarà, poco prima della mezzanotte, un'edizione molto breve del telegiornale, che darà delle importanti informazioni che riguardano l'Italia, ma anche alcune nazioni europee e del mondo. Su Rai Due ci sarà NEMO Nessuno Escluso, in cui la ex iena Enrico Lucci parlerà in studio delle ultime novità sulla guerra tra Ucraina e Russia, alla quale non si fa più riferimento. In seconda serata ci sarà un altro appuntamento con Night Tabloid, in cui si tratteranno interessanti argomenti di attualità, che spazieranno dalla politica all'economia. Su Rai Tre andrà in onda Mi Manda Raitre, in cui in primo piano verrannno mostrate le ingiustizie che subiscono quotidianamente i cittadini italiani. A seguire verrà trasmesso TG3 Linea Notte, con interessanti interviste e inchieste. Rai 4, trasmettetà alle 21.05 Scorpion. Nel telefim alcuni esperti di computer verranno raggruppati in un'unità speciale dall'amministrazione americana. Costoro lavoreranno in gran segreto e cercheranno di prevenire eventuali minacce ai danni del governo statunitense. Rai 5 proietterà, poco dopo le nove di sera, Nessun Dorma, che è una rubrica d'arte, con importanti approfondimenti sulla cultura del nostro paese. Rai Movie è felice di mandare in onda, invece, Mai Stata Baciata. Una commedia sentimentale dove una giornalista fingerà di essere una studentessa di una scuola superiore e si infiltrerà nell'istituto per documentare le difficoltà degli studenti. Durante la sua indagine, capirà che il professor Coulson si innamorerà di lei e costui la corteggerà in ogni modo. Rai Premium infine, manda in onda la serie tv comica La nave dei sogni, in cui i passeggeri di una bellissima imbarcazione vivranno delle avventure da sogno.