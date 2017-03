STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO CONQUISTA ANCHE IN PAUSA, FOTO (OGGI, 9 MARZO 2017) - Stefano De Martino conquista anche durante le piccole pause che si concede durante il giorno, tra un impegno e l’altro: il serale di Amici di Maria De Filippi si avvicina, e le giornate sono piene, ma il ballerino non dimentica mai di rivolgere un pensiero ai fans che giorno dopo giorno lo sostengono e lo incoraggiano. Ieri, nel pomeriggio, ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui lo si vede appoggiato alla schienale del divano, mentre si guarda indietro: con il soluto sguardo intenso, Stefano De Martino ha fatto impazzire le followers. In un quarto d’ora la fotografia aveva già superato i 20mila like: “Bellissimo” ha ammesso una fans, e tra i commenti si legge anche “Bellissimo napoletano”, “mamma mia”, “Ciao stupendo Stefano Buon pomeriggio”, “Complimenti alla tua mamma x aver fatto un capolavoro”, “Quanto sei bello biscuit”, in riferimento al nomignolo che Adelaide, la sorella di Stefano, usa per identificare sia lui che il figlio, il piccolo Santiago. Clicca qui per vedere l’immagine direttamente dalla pagina Instagram di Stefano De Martino.

© Riproduzione Riservata.