SkyTg24, video, la giornalista Valentina Bendicenti scoppia a ridere in diretta e non riesce a fermarsi - Siamo a SkyTg24, durante l'edizione della mezzanotte e si parla dell'annuncio del divorzio dell'attrice hollywoodiana Scarlette Johansson. Nulla di particolare se non fosse che la conduttrice del tg scoppia inspiegabilmente a ridere senza riuscire a frenarsi. La giornalista in questione è Valentina Bendicenti, che lavora a Sky dal 2003, non è riuscita a frenare le risate durante l'annuncio del divorzio della Johansson. Pochi secondi in cui i particolari della fine della relazione tra l'attrice e il marito Dauriac sono stati costantemente interrotti dalle risa della Bendicenti che si è più volte scusata. Si trattava dell'ultimi servizio in onda per il tg della mezzanotte, ecco perchè alla fine la giornalista ha dichiarato sarcastica "Mi scuso per questo finale!". Valentina Bendicenti ha una lunga e ricca carriera alle spalle: inizia nel 1991, per l’emittente laziale T.R.E, poi nel 2000 è una delle conduttrici e redattrici di Stream News. Ha anche partecipato a servizi importanti e pericolisi come quello seguente alla strage di Nassirya, dove era inviata speciale, e in occasione dell’anniversario del primo attacco statunitense in Iraq, è inviata speciale a Baghdad. Il video, pubblicato da Corriere.it, è intanto virale!

