Sorelle / Fiction Rai1, anticipazioni prima puntata 9 marzo 2017: Chiara torna a Matera

SORELLE, FICTION: ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 9 MARZO 2017, LA SERIE E LA PROTAGONISTA CHIARA - Sbarca oggi, giovedì 9 marzo 2017, su Rai 1 la nuova fiction Sorelle, con la regia di Cinzia TH Torrini: la stessa regista che ha guidato un altro prodotto di grande successo andato in onda sulla prima rete nazionale, Un'altra vita. Sorelle è prodotta da Endemol Shine Italy per Rai Fiction, è stata scritta da Ivan Controneo e Monica Rametta e vede come principale protagonista l'attrice Anna Valle, nei panni di Chiara, una brillante avvocatessa originaria di Matera. Chiara è single e nasconde un passato davvero difficile, almeno sotto il punto di vista delle relazioni: anche per questo motivo si è allontanata dalla città in cui è nata e ha avviato una carriera di grande successo a Roma, nella Capitale. I rapporti con la sua famiglia non semplici e non la invogliano certo a tornare in quella che per molti anni è stata la sua casa: Elena (Ana Caterina Morariu), sua sorella, anni prima le ha sottratto il grande amore della sua vita, il bel Roberto (Giorgio Marchesi). L'unico uomo che avesse mai amato davvero l'ha profondamente delusa e ferita, spingendola a mettere da parte i sentimenti e il desiderio di maternità. Dall'altra parte, invece, c'è la madre Antonia (Loretta Goggi), con la quale i rapporti sono stati spesso conflittuali. Nonostante la riluttanza Chiara sarà costretta a tornare a Matera dopo la scomparsa di Elena, che lascia tre figli...

SORELLE, FICTION: ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 9 MARZO 2017, GLI ALTRI PROTAGONISTI - Chiara è la principale protagonista di Sorelle, la nuova fiction di Rai 1. Tra i personaggi principali spicca anche Roberto, interpretato da Roberto Marchesi: un ingegnere sensibile e affascinante, ma anche pieno di contraddizioni pronte ad emergere passo dopo passo. Dopo la storia con Elena, anche Roberto ha lasciato Matera e ora vive a Parma, insieme alla sua nuova compagna, Barbara (Elisabetta Pellini). Roberto, proprio come Chiara, tornerà in città dopo essere venuto a conoscenza di quanto successo all'ex compagna. Del canto suo, Elena è tutto l'opposto della nostra protagonista: il paragone è tra un avvocato lucido e razionale e una giovane donna estroversa, estrosa ed estremamente passionale. Queste sue caratteristiche spesso e volentieri hanno spinto i concittadini a guardala con sospetto, e non è nemmeno la prima volta che si allontana da casa: ma mai così a lungo. Elena, inoltre, ha tre figli, nati dalla relazione con Roberto: i gemelli Stella (Aurora Giovinazzo) e Marco (Leonardo Della Bianca) e il piccolo Giulio (Nicolò Calvagna). Stella in particolare è la più dura dei tre, pronta a difendere a spada tratta la mamma: il piccolo Giulio, che costantemente lotta contro la sua dislessia, è quello che maggiormente ha bisogno di una figura materna e l'unico che accoglierà con entusiasmo il ritorno della zia Chiara a Matera. C'è poi l'Ispettore di Polizia Silvia (Irene Ferri), vecchi amica di Chiara in dolce attesa, che la aiuterà a capire che cosa è davvero successo alla sorella...

SORELLE, FICTION: ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 9 MARZO 2017 - Sorelle inizia con l'arrivo di Chiara a Matera: la sorella, Elena, è scomparsa. Di lei non ci sono tracce e i bambini non possono rimanere soli tanto a lungo. Preoccupato, anche Roberto lascerà Parma per tornare dai figli, e per Chiara non sarà facile imbattersi nuovamente in lui, dopo il dolore che gli ha provocato in passato. Fin da subito, ci saranno alcuni dettagli che tornano: Chiara troverà ben due volte la vasca piena di acqua calda, essendo ben conscia di non aver mai aperto i il rubinetto. Inizialmente penserà ad uno scherzo dei nipoti, specie quelli più grandi, che non hanno accolto troppo benevolmente il suo ritorno. Stella e Marco le mentiranno anche, sottolineando con convinzione che la madre li ha avvisati, si trova a Bari: ma è solo una bugia per evitare la spaventosa idea di dover lasciare Matera per andare a Parma insieme a papà Roberto. Chiara lo scoprirà in breve tempo, ma ci sono altri fatti che le insospettiranno: la sera, sentendo dei rumori dal cortile, intravedrà un giovane pronto a scappare: di chi si tratta? Un sogno poi la tormenta: un sogno in cui insegue la sorella e quando la raggiunge non riesce a distinguere il suo volto. Ma cosa sta succedendo?

