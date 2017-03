THE ORIGINALS 3 / Anticipazioni puntata 9 marzo 2017: Klaus è perseguitato dai sicari!

THE ORIGINALS 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella terza serata di oggi, giovedì 9 marzo 2017, La5 trasmetterà un nuovo episodio di The Originals 3, in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà il 15°, dal titolo "Un vecchio amico". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Aurora (Rebecca Breeds) riesce ad incontrare Tristan (Oliver Ackland) sul piano ancestrale, dove si trova confinato grazie alla Sorellanza. Non dovrà quindi subire la maledizione voluta dai Michaelson. Nel frattempo, Stefan Salvatore (Paul Wesley) arriva in città per chiedere l'aiuto di Freya (Riley Voelkel): ha bisogno che gli tolga il marchio fatto dalla Cacciatrice di vampiri. Hayley (Phoebe Tonkin) invece scopre che Lucien (Andrew Lees) è stato legato ed essiccato in una roulotte, mentre Klaus (Joseph Morgan) ed Elijah (Daniel Gillies) vengono attaccati dalla Sorellanza, che li trasporta nello stesso limbo in cui si trovano Aurora e Tristan. Una volta alla villa, Lucien manifesta invece la volontà di aiutare gli Originali a conttrastare la Strige, dato che Davina (Danielle Campbell) potrebbe annullare il legame di sangue fra Klaus e la sua stirpe di vampiri. Nel limbo, i due fratelli Michaelson scoprono che potranno liberarsi dalla magia solo riconoscendo quale fra gli oggetti presenti li rappresenta. Nel frattempo, Marcel (Charles Michael Davis) ottiene l'aiuto di Stefan, visto che a sua volta fa parte della linea di sangue dell'Ibrido e propone un piano, ma prima deve entrare nelle terre della Strige. Per riuscire nell'impresa, Freya (Riley Voelkel) dovrà inoltre liberare i fratelli dal luogo in cui si trovano, cosa che la strega riesce a fare grazie alla magia con cui limiterà i poteri dei simboli. Quella sera, Hayley e Stefan viaggiano nel bagagliaio di Marcel ed hanno modo di parlare del perché sono così coinvolti in quella missione. La mannara, nonostante tutto, non vuole infatti che la figlia perda il padre, mentre Stefan si trova lì per salvare anche Damon (Ian Somerhalder) e Caroline (Candice King), che fanno parte della stessa discendenza di Klaus. Una volta all'interno, Marcel cerca di convincere Davina a non collaborare con la Sorellanza, mentre Aurora continua a punzecchiare l'Ibrido su Camille (Leah Pipes) e che entrambi si trovano ora completamente soli. Elijah tuttavia ribatte, riuscendo a fare leva sul punto debole della vampira. Nel frattempo, Stefan riattiva il marchio per attirare la Cacciatrice nella villa della Strige e riuscire a creare un diversivo, mentre Freya libera i fratelli aiutandoli a trovare i simboli magici. Tuttavia, la loro azione non impedirà a Davina di ultimare il suo incantesimo e il legame di sangue di Klaus viene spezzato, mentre Tristan ritorna nella sua prigionia. Dopo aver ucciso la Cacciatrice, Aya affronta Elijah e lo accusa di averla abbandonata, ma l'Originale non riesce ad ucciderla. Sarà invece Hayley a farlo, come vendetta per quanto è successo a Jackson. Più tardi, Klaus mura Aurora, ancora viva, nella ccripta, ma inizia poi a sentirsi sempre più debole. Non sa, infatti, che Davina ha canalizzato la sua magia per riportare Kol (Nathaniel Buzolic) in vita.

THE ORIGINALS 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 9 MARZO 2017, EPISODIO 15 "UN VECCHIO AMICO" - Il nuovo episodio di The Originals 3 ci riporterà sulla trama principale. Troveremo Klaus sempre più debole e paranoico, convinto che ora che è definitivamente solo, verrà attaccato dai suoi antichi nemici. Scorge infatti Gaspar Cortez, l'unico sopravvissuto di una famiglia che ha sterminato nel passato. Intanto, Davina può finalmente riabbracciare Kol, che tuttavia è ritornato vampiro. Questo vuol dire che il cambiamento ottenuto con la magia è nullo e che il ragazzo è tornato a diventare un sanguinario. Kol però le assicura che non le farà mai del male, ma più tardi, cede alla sete ed uccide una persona. Anche la reazione dei Mikaelson non sarà delle migliori nel vedere Kol di nuovo in vita, mente Josh informa Marcel che alcuni vampiri sono misteriosamente spariti.

