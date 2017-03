TOKAREV/ Su Rete 4 il film con Nicolas Cage e Rachel Nichols (oggi, 9 marzo 2017)

TOKAREV, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 9 MARZO 2017: IL CAST - Tokarev, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 9 marzo 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere azione e thriller che è stata prodotta nel 2014 da una coproduzione franco - americana che ha visto il coinvolgimento da parte della case cinematografiche Hannibal Pictures, Marco Polo Productions, Patriot Pictures e Tokarev Productions. Il film è stato diretto dal regista Paco Cabezas mentre nel cast del film sono presenti Nicolas Cage, Rachel Nichols, Max Ryan, Michael McGrady e Peter Stornare e Patrice Cols. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

TOKAREV, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 9 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista Paul Maguire (Nicolas Cage) che lavora nel capo dell’edilizia. Paul è divenuto ora un uomo di grande successo e fortuna ma il suo passato non è stato così felice. L’uomo infatti ha trascorso buona parte della propria giovinezza nella criminalità compiendo azioni poco raccomandali e alquanto pericolose quando ad esempio insieme ai suoi amici Kane (Max Ryan) e Doherty mettono in piedi un vero e proprio agguato nei confronti di un mafioso russo un attimo prima che quest’ultimo consegni un cospicuo bottino al suo capo. Grazie a questa operazione i tre amici ricavano molto denaro e una pistola russa chiamata Tokarev. Questa esperienza però segna drasticamente la vita di Paul che decide di lasciare questa vita da criminale per provare ad essere un uomo con una normalità quotidiana. Tuttavia però questo crimine non passa inosservato, ma si apre una vera e propria faida tra la mafia russa e la sua famiglia criminale irlandese. Paul, Kane e Doherty sono molto spaventati di quanto sta accadendo e così decidono di nascondere il denaro per ben cinque anni in modo che nessuno potesse sospettare di loro. Trascorsi ora questi anni i tre amici e complici dello stesso gesto criminale, decidono di vedersi per potersi finalmente dividere la quota di denaro che spetta a ciascuno. Paul poi conosce una bella ed affascinante ragazza di nome Vanessa (Rachel Nichols) che sposa immediatamente e con la quale vive. Con loro c’è anche la figlia Caitlin (Aubrey Peeples) oramai adolescente. Paul quindi è completamente fuori dal mondo criminale, ma una sera accade qualcosa che sconvolge per sempre la sua vita. Mentre è in compagnia di sua moglie, l’uomo viene a conoscenza che la propria adorata figlia è stata rapita. Immediatamente Paul lega questo rapimento alla rapina fatta anni primi e così si mette alla ricerca della figlia, ma quando questa viene uccisa decide di farsi giustizia da solo. Ignorando il fatto che la polizia stia indagando sul caso, contatta i suoi due amici di vecchia data Kane e Doherty e insieme provano a far luce su questa storia.

