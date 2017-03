TRONO GAY / Uomini e Donne: ecco quando torna e chi potrebbe esserci, news e gossip

UOMINI E DONNE, TRONO GAY NEWS E GOSSIP: IN ARRIVO A SETTEMBRE CON MARIO SERPA E FRANCESCO ZECCHINI? - Quando tornerà il trono gay di Uomini e Donne? Gli estimatori del programma ideato e condotto da Maria De Filippi da ben 21 edizioni, dopo il percorso televisivo di Claudio Sona sperano di potere rivedere nuovamente questo trono il prossimo settembre. A quanto pare, la redazione di Queen Mary ha tutte le intenzioni di riproporre l'esperimento televisivo che ha letteralmente stregato il pubblico italiano. Claudio e Mario infatti, con il loro percorso hanno fatto emozionare il pubblico di tutte le età sradicando luoghi comuni e stereotipi di sorta. A quanto pare, il trono gay tornerà da settembre non con una tronista come si era più volte ipotizzato, bensì nuovamente con un uomo. Le possibilità che possa esserci Mario Serpa quindi, aumentano giorno dopo giorno in quanto, come ben sapete, dopo tre mesi è terminata la relazione che lo legava a Claudio Sona. Secondo ciò che si legge su Isa&Chia, pare che la redazione stia già lavorando alla ricerca di nuovi volti televisivi per prendere parte alla nuova stagione del programma. I validi collaboratori di Maria infatti, stanno già contattando nuovi volti televisivi per partecipare al prossimo trono gay e, alcuni ragazzi hanno anche postato sui social network diversi messaggi della redazione di Uomini e Donne. Tra i possibili nuovi volti, spicca anche tale Matteo, ex fidanzato di Francesco Zecchini, l'ex corteggiatore (numero due) di Claudio Sona. Dopo la pubblicazione dello scambio di messaggi privati però, è possibile che Raffaella Mennoia e gli altri ragazzi della redazione di Maria, possano rinunciare a richiamarli. Chi vedremo sul trono gay? Mario Serpa deciderà davvero di riprovarci cambiando ruolo? Oppure verrà chiamato Francesco Zecchini (così come più volte immaginato), per potersi “riscattare”?

© Riproduzione Riservata.