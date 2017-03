The Vampire Diaries 8 / Anticipazioni puntata 9 marzo 2017: Damon dovrà uccidere Bonnie!

THE VAMPIRE DIARIES 8, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 9 marzo 2017, Premium Action trasmetterà un nuovo episodio di The Vampire Diaries 8, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo "Tu hai deciso che meritassi di essere salvato". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Damon (Ian Somerhalder) attira in un localee un uomo d'affari, con la scusa di portarlo dalla sua titolare: Sybil (Nathalie Kelley). La Sirena ha capito inoltre che non ha un potere totale su Enzo e che fra i suoi pensieri c'è una certa Sarah Nelson (Tristin Mays), non sapendo che si tratta della nipote. Caroline e Bonnie invece iniziano a seguire i puntini con gli indizi lasciati da Enzo, anche se è già da tempo che non avviene. In base alle ultime vittime uccise, Stefan (Paul Wesley) capisce che l'obbiettivo di Damon, corrotto da Sybil, è trovare Sara Salvatore. Anche Alaric (Matthew Davis) procede con l'analisi delle grotte della Armory ed inizia a confermare in base ai dati che la creatura sprigionata in precedenza possa essere una Sirena. Viene attirato inoltre dall'anno 1790, che ricorda di aver già letto nell'archivio. Nello stesso momento, Enzo e Damon hanno un confronto sui poteri di Sybil, in attesa di incontrare Sarah. La ragazza tuttavia colpisce Damon con la verbena e la tramortisce, ma visto che ha solo una dose, lascia Enzo in vita. Quest'ultimo, tuttavia, le propone di prendere il passaporto per fuggire altrove e scopre che ad attendere la ragazza nel suo appartamento, ci sono Stefan e Caroline, ma anche Bonnie. Nel frattempo, Alaric realizza che la data ha a che fare con un manufatto ricevuto dalla Armory, che risale a molti millenni prima. Il simbolo trovato fa tuttavia spaventare Georgie (Allison Scagliotti), che preferisce allontanarsi senza dare alcuna spiegazione. Nonostante Enzo provi a far capire a Bonnie perché è vincolato a Sybil, la strega crede che abbia un'alternativa. Mentre Damon attacca Sarah alle spalle, Georgie rivela ad Alaric di avere quello stesso identico tatuaggio sul proprio corpo e di averlo visto quando, due anni prima, è entrata nello stato di premorte. Mentre Stefan non riesce a salvare Sarah, Bonnie confessa a Caroline di invidiare la sua vita e la sua relazione con Stefan, dato che lei, invece, si sente molto sola. Nel frattempo, Seline (Kristen Gutoskie) rivela ad Alaric di aver scoperto che il manufatto potrebbe essere stato creato all'Inferno. Quella sera, Stefan fa trovare a Caroline un anallo di fidanzamento con cui le chiede di sposarlo. In quell'istante, Enzo allontana Sybil, ma la Sirena scopre che una parte del vampiro è ancorata all'umanità e che quest'ultima viene attivata grazie alla vicinanza con Bonnie.

THE VAMPIRE DIARIES 8, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 9 MARZO 2017, EPISODIO 3 "TU HAI DECISO CHE MERITASSI DI ESSERE SALVATO" - Sybil si rende conto che sia Damon che Enzo sono legati allo stesso modo a Bonnie e che è per questo che il suo controllo non riesce ad essere completo. La strega invece crede che sia meglio mettere in standby la ricerca dei due vampiri per qualche tempo, in modo che possa aiutare Caroline nella sua ricerca di un abito da sposa, ma la loro giornata viene rovinata da un attacco di Damon. Anche se Caroline riesce ad impedire che Bonnie venga uccisa, Sybil mette in atto un piano diverso e spinge Damon ed Enzo a combattere all'ultimo sangue fra loro. In seguito, la sirena si presenta da Caroline e Bonnie e rivela a quest'ultima che dovrà scegliere quali dei due amici vorrà salvare. Bonnie, Stefan e Caroline cercano quindi di fare di tutto per evitare che uno dei due vampiri uccida l'altro. Damon prende il sopravvento, ma Sybil lo interrompe e gli rivela che Bonnie ha scelto di salvare Enzo. A quest'ultimo riserva invece un piano più crudele, forzandolo perché spenga la sua umanità. Una volta ottenuto il risultato sperato, invia Damon ad uccidere Bonnie.

