UN PASSO DAL CIELO 4/ Oggi, giovedì 9 marzo 2017, non va in onda: ecco perché

UN PASSO DAL CIELO 4, OGGI NON VA IN ONDA (giovedì 9 marzo 2017) - Stasera, giovedì 9 marzo 2017, non andrà in scena sul piccolo schermo di Rai 1 una nuova puntata di Un passo dal cielo 4, la celebre fiction Lux Vide con Daniele Liotti nei panni del protagonista. Originariamente, il giorno di programmazione era proprio il giovedì, ma per lasciare spazio ad alcune novità proposte dalle reti nazionali tutti i palinsesti si sono dovuti riorganizzare, con traslochi, debutti rimandati e spostamenti vari. I più attenti si sono infatti resi conto che l'ottavo appuntamento con Un passo dal cielo 4 è stato trasmesso martedì 7 marzo 2017, e le ultime due puntate saranno in programma d'ora in poi il secondo giorno della settimana. Stasera, invece, il piccolo schermo di Rai 1 trasmetterà la prima puntata di Sorelle, la nuova fiction prodotta da Endemol Shine Italy per Rai Fiction, con la regia di Cinzia TH Torrini e con Anna Valle nei panni della protagonista, Chiara. Un passo dal cielo tornerà martedì 14 marzo, con due nuovi episodi: le anticipazioni rivelano che il rapporto tra Francesco e Neri continuerà a ricomporsi, e passo dopo passo i due torneranno ad essere vicini. Emma, di conseguenza, proverà a stare il più possibile lontana dalla coppia ormai ritrovatasi. Quando però si troverà in pericolo, Neri non ci penserà due volte ad intervenire. Che cosa succederà esattamente? E questa reazione del Capo della Forestale getterà qualche dubbio sulla relazione che sta ricostruendo con Livia?

© Riproduzione Riservata.