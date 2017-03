UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni 9 marzo: l'autopsia incastrerà Luca per la morte di Antonio?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 9 MARZO: L'AUTOPSIA SALVA LUCA? - Fin dal giorno della morte di Antonio, Ornella aveva espresso i suoi sospetti relativi al vero andamento di quel tragico avvenimento. Secondo la dottoressa c'erano troppi ematomi nel suo corpo, ma l'esito dell'autopsia confermerà i suoi sospetti? Dovremo attendere la puntata di Un posto al sole di questa sera per scoprire se in effetti le indagini del medico legale porteranno ad importanti novità o se esse verranno svolte in maniera troppo frettolosa, per chiudere velocemente il caso. Quando i protagonisti sono un poliziotto e uno spacciatore, infatti, non tutto va come dovrebbe! Iolanda otterrà la giustizia tanto desiderata? Nel frattempo, anche Niko indagherà sulla questione, ma dovrà affrontare più di qualche difficoltà allo studio legale. Il comportamento di Beatrice, che continuerà ad essere molto fredda nei suoi confronti, lo confonderà a tal punto da spingerlo a confrontarsi con Susanna, diventata ora la sua più cara amica. Avrà il coraggio di ammettere l'identità della donna che sta frequentando? Ci saranno importanti novità anche per quanto riguarda Marina e Roberto, alle prese con i preparativi delle loro nozze. La data sarà sempre più vicina e tutto sembrerà andare per il meglio, quanto meno fino a quando la Giordano si imbatterà per puro caso in Matteo, rendendosi conto di non essere affatto indifferente alla sua vista. Problemi in vista per i due fidanzati?

