UNA PAZZA GIORNATA A NEW YORK/ Su La5 il film con Ashley e Mary Kate Olsen (oggi, 9 marzo 2017)

UNA PAZZA GIORNATA A NEW YORK, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 9 MARZO 2017: IL CAST - Una pazza giornata a New York, il film in onda su La5 oggi, 9 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola a stelle e strisce di genere commedia dal titolo originale New York Minute prodotta nel 2004 per la regia di Dennis Gordon che ha anche collaborato nella stesura del soggetto e della sceneggiatura mentre nel cast sono presenti Ashley Olsen, Mary Kate Olsen, Eugene Levy, Andy Ritcher e Riley Smith. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UNA PAZZA GIORNATA A NEW YORK, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 9 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film racconta le vicende di due sorelle gemelle, Jane (Ashley Olsen) e Roxy Ryan (Mary-Kate Olsen) dai caratteri molto differenti e stravaganti. Jane è la tipica ragazza studiosa, che non perde di vista mai la sua cultura pur di costruirsi un importante futuro, è anche molto posata e tranquilla, mentre Roxy è completamente all’opposto. Ribelle e senza troppa voglia di studiare, Roxy ama soprattutto la musica ed in particolar modo i Simple Plan. Quando infatti viene a conoscenza che proprio la sua band preferita si trova nella Grande Mela decide di partire per questo avventurosa giornata a New York in quanto desidera fortemente conoscere i suoi idoli ma soprattutto è intenzionata ad arrivare nel backstage dove far ascoltare ai Simple Plan il suo demo. Dal canto suo invece Jane è in procinto di partire per la splendida New York perché deve presentare un importante discorso che potrebbe in qualche modo aprirle la strada verso un radioso futuro politico in quanto è in ballo la possibilità di vincere una prestigiosa borsa di studio per accedere all’Università di Oxford. Quella che però doveva essere soltanto una tranquilla giornata a New York, ben presto si rivela tutt’altro in quanto appena arrivate le due sorelle per una serie di circostanze si imbattono in un uomo poco raccomandabile. Si tratta di un cinese che è alla ricerca di un particolare microchip che può permettere di masterizzare i CD che ancora non sono sul mercato e che quindi rappresenta una grande e importante fonte di guadagno. Jane e Roxy finiscono per essere coinvolte all’interno di questo traffico illegale di musica e capiranno che per poter uscire da questa situazione così complicata, è necessario unire le proprie forze. Ancora di più quando a rischio è la loro vita, nonché il fatto che sulle tracce di Roxy si è messo anche l’agente Max Lomax che è colui che gestisce le assenze della scuola e vuole rintracciare la ragazza perché non è andata a scuola.

