UNA VITA / Anticipazioni puntata 10 marzo: Teresa in casa di Cayetana! Victor perdonerà Maria Luisa?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 10 MARZO: VICTOR PERDONA MARIA LUISA? - E' tempo di grandi novità all'interno della famiglia Palacios che non ha più nessun ostacolo di fronte a sé per raggiungere la felicità di un tempo. Dopo la morte di Lourdes, Trini e Ramon hanno capito che potranno tornare insieme, preoccupandosi per quella che potrebbe essere la relazione di Maria Luisa di fronte ad una simile decisione. Eppure proprio domani sarà la piccola di casa ad informare il padre di essere a conoscenza già da tempo degli intrighi della madre e di avere capito che lui potrà essere felice sono al fianco di Trini, l'unica donna che lo abbia davvero amato. Ma le buone notizie non finiranno qui: arriverà infatti il momento del chiarimento con Victor, colui che ha sofferto per gli intrighi della terribile Lourdes. Maria Luisa lo raggiungerà chiedendogli scusa per il suo comportamento e sperando che tutto possa tornare come un tempo. Ma Victor, che da qualche giorno appare solo l'ombra di se stesso, riuscirà a mettere una pietra sopra alle recenti sofferenze, come se nulla fosse accaduto?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 10 MARZO: UN ARRESTO SALVA MAXIMILIANO - Prepariamoci ad un altro importante avvenimento che sarà grande protagonista della puntata di Una vita di domani, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Abbiamo lasciato Maximiliano correre un grave pericolo, dopo aver rischiato di essere ucciso da un sicario pagato dal dottor Malia. Solo il tempestivo intervento di Pablo aveva evitato che al suocero potesse accadere qualcosa di molto grave. La svolta per fortuna arriverà velocemente e senza ulteriori tragiche conseguenze: grazie al pronto intervento di Mauro, ormai diventato una presenza costante ad Acacias 38, sia il losco individuo che il pericoloso chirurgo verranno arrestati. Sarà questa la fine di questa vicenda o il futuro riserverà nuove sorprese? Nel frattempo, Mauro sarà ancora alle prese con la sua disperazione per avere perso Teresa: il poliziotto non ha trovato il coraggio di lasciare Humilidad, cosa gli riserverà il futuro?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 10 MARZO: CAYETANA SORPRENDE TERESA? - Domani andrà in onda l'ultima puntata settimanale di Una vita. Come accade dallo scorso autunno, infatti, la telenovela spagnola non trova spazio di sabato nel palinsesto pomeridiano di Mediaset, sostituita da Amici di Maria De Filippi. Quello del venerdì sarà un episodio particolarmente ricco di suspense a causa della presenza di Teresa in casa di Cayatana, dove ha trovato un ciondolo a lei appartenuto in passato. Il ricovero in ospedale, a causa del malore dovuto alla sua depressione, durerà meno del previsto e la dark lady farà ritorno a casa in compagnia della fedele Ursula, proprio quando Teresa si troverà ancora al suo interno. La maestra sarà quindi costretta ad una fuga rocambolesca per evitare di essere scoperta, anche se la governante troverà qualcosa che potrebbe chiarire ciò che è accaduto durante la loro assenza. Le indagini di Teresa verranno presto svelate?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 10 MARZO: MARIA LUISA FA PACE CON RAMON - In una puntata di Una vita particolarmente avvincente per quanto riguarda il possibile confronto tra Teresa e Cayetana, ci sarà spazio anche per qualche buona notizia relativa ad una famiglia ancora molto scossa dai recenti avvenimenti. I Palacios hanno dovuto affrontare la morte di Lourdes, arrivata dopo un periodo infelice a causa delle manipolazioni della donna. Eppure, le brevi riflessioni avvenute in seguito al decesso della madre, spingeranno Maria Luisa ad ammettere le proprie colpe e a decidere di fare un passo avanti verso il padre. Proprio a lui la piccola di casa rivelerà di avere ascoltato le confessioni della madre e di essere a conoscenza della verità sui suoi intrighi. Gli chiederà scusa, proponendogli di dimenticare tutto ciò che è accaduto negli ultimi tempi e abbracciandolo calorosamente. Dopo la pace con Ramon, chi sarà il prossimo ad ottenere le scuse di Maria Luisa?

© Riproduzione Riservata.