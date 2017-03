UNA VITA/ Anticipazioni spagnole e italiane: Teresa impazzisce per il dispiacere?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: TERESA PERDE L'USO DELLA RAGIONE? - La morte di Mauro sarà un durissimo colpo per Teresa nelle puntate spagnole di Una vita. La maestra, infatti, non si darà pace per quanto accaduto, soprattutto perché penserà che l'amato si sia suicidato a causa della fine del loro rapporto. E mentre Felipe indagherà sul reale sviluppo dei fatti, Teresa deciderà di sposare Fernando anche se questa unione sarà persino destinata a peggiorare le cose. La bella protagonista della telenovela toccherà il punto più basso della sua esistenza, tanto da dare l'impressione di avere perso l'uso della ragione. Cayetana, infatti, sarà costretta a fermare un suo disperato tentativo di togliersi la vita, ma non sarà solo questo il fatto che confermerà il preoccupante stato mentale di Teresa: Mauro, infatti, si presenterà davanti ai suoi occhi e lei non sarà in grado di capire se sia solo un sogno (come accaduto in precedenza) o la verità. La situazione sarà destinata a peggiorare?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 9 MARZO: TERESA RITROVA IL CIONDOLO! - La puntata di Una vita in onda oggi su Canale 5 sancirà un avvenimento molto importante nelle indagini di Teresa, che proseguirà da sola, dopo l'addio a Mauro. Quest'ultima approfitterà dell'assenza di Cayetana della sua casa per introdurvisi furtivamente, alla ricerca di qualcosa che possa provare lo scambio di identità. E mentre la vedova De La Serna verrà condotta da Celia in ospedale in seguito ad un malore causato dalla sua depressione, Teresa non ci metterà molto a trovare qualcosa di incredibilmente importante e che le farà venire meno tutti i suoi ultimi dubbi. Si tratterà del ciondolo che lei stessa aveva regalato da piccola all'amica, quando trascorrevano tutto il loro tempo insieme. I ricordi riaffioreranno in colei che non avrà più dubbi sulle sue origini: Teresa è la vera Cayetana Sotelo Ruz! La notizia arriverà molto presto anche alla donna che le ha rubato l'identità e una vita intera?

© Riproduzione Riservata.