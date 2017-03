UOMINI E DONNE / Anticipazioni, Anna Tedesco e Nino: fine di un amore? (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: ANNA TEDESCO E NINO, TUTTO FINITO? – Tra Anna Tedesco e Nino sembrava andare tutto a gonfie vele e, invece, nel corso delle ultime registrazioni del trono over, qualcosa sembra essersi rotto. Il cavaliere del programma di Maria De Filippi, pur provando un forte interesse per la bellissima dama, non si sente ancora pronto per lasciare con lei la trasmissione e cominciare a viversi senza telecamere. Una decisione che ha fortemente deluso Anna che sperava di aver finalmente trovato, dopo tante delusioni, il suo principe azzurro. Anna Tedesco, infatti, si è sbilanciata nei confronti di Nino al punto da leggere in studio una vera e propria lettera d’amore con cui ha rivelato le sue buone intenzioni. Tuttavia, il suo gesto d’amore non è servito a nulla. Nino continua a non fidarsi e, soprattutto, a non vedere di buon occhio l’amicizia che esiste tra Anna e Giorgio Manetti che, più volte, l’ha raggiunta a Gubbio. Nonostante le rassicurazioni della bella dama, infatti, il cavaliere non è riuscito a mandare via i dubbi al punto da essere pronto a troncare.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: ANNA TEDESCO, IL MESSAGGIO PREOCCUPA I FANS – Sempre molto presente sui social, Anna Tedesco utilizza spesso Facebook per lanciare dei messaggi ai suoi fans. Se ieri si è limitata a fare gli auguri a tutte le donne, questa mattina si è lasciata andare ad una riflessione che sta preoccupando i suoi ammiratori che sperano di vederla felice e innamorata. “Nella vita non sempre va come desideriamo, anzi spesso va come noi non vogliamo ma non per questo abbiamo perso la partita, restiamo sempre in gara. Buongiorno amici e che la forza non vi abbandoni mai!!!!!”, ha scritto Anna Tedesco. La storia con Nino, dunque, è davvero finita? La bella dama che sognava di lasciare con lui lo studio di Uomini e Donne ha gettato la spugna? Cliccate qui per vedere il post.

