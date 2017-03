UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Giorgio Manetti vuole Anna Tedesco? I sospetti dei fans (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GIORGIO MANETTI E ANNA TEDESCO PRESTO INSIEME? – Giorgio Manetti e Anna Tedesco sono due dei protagonisti più affascinanti del trono over di Uomini e Donne. Entrambi molto belli, sia Giorgio che Anna non sono riusciti ancora a trovare la persona giusta con cui costruire una storia. Anna Tedesco pensava di aver trovato il suo principe azzurro in Nino ma il cavaliere, eccessivamente geloso, ha rovinato il loro rapporto nonostante la Tedesco fosse pronta a lasciare il programma con lui. Tutta colpa di Giorgio Manetti, scrivono i fans sui social, convinti che, se da parte di Anna ci sia solo amicizia nei confronti di Giorgio, quest’ultimo abbia altre aspettative sulla dama. Giorgio e Anna, infatti, hanno avuto un breve flirt durante le prime settimane di permanenza della dama nel parterre del programma di Maria De Filippi che, però, non ha avuto un seguito. La Tedesco, infatti, non ha trovato in Giorgio l’uomo che si aspettava. Tra i due, tuttavia, è nato un bel rapporto d’amicizia che, però, secondo il parere dei fans, potrebbe presto assumere altri contorni.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: GIORGIO MANETTI VUOLE DAVVERO L’AMORE? – Sono passati più di due anni da quando Giorgio Manetti è arrivato nel parterre del trono over di Uomini e Donne per trovare l’amore. Dopo una bella e passionale storia con Gemma Galgani, il cavaliere, nonostante i numerosi flirt, non ha più trovato una donna con cui portare avanti una conoscenza più profonda. Puntualmente, tutte le donne che arrivano in studio per lui, vengono liquidate dopo il primo appuntamento. Un atteggiamento che infastidisce il pubblico, convinto che il vero obiettivo di Giorgio non sia trovare l’amore ma fama e popolarità. Più volte, infatti, il Manetti è stato accusato di essere interessato solo alle serate e agli eventi ma Giorgio ha sempre respinto tutte le accuse ribadendo di voler sì una donna al suo fianco ma senza rinunciare alla sua libertà. Un desiderio legittimo ma siamo sicuri che riuscirà a realizzarlo?

