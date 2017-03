UOMINI E DONNE / Anticipazioni, torna il trono gay? Spunta il nome di Mario Serpa (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: MARIO SERPA NUOVO TRONISTA GAY? – Il trono classico è pieno di protagonisti. A cercare l’amore in tv ci sono Marco Cartasegna, Desireè Popper, Luca Onestini e Rosa Perrotta. I quattro tronisti di Uomini e Donne sperano di trovare il vero amore nel programma di Maria De Filippi con l’aiuto della redazione che, oltre ad occuparsi delle loro esterne, sta già cercando i nuovi protagonisti di Uomini e Donne. Secondo quanto si legge sul blog Isa e Chia, infatti, la redazione di Uomini e Donne sta vagliando già i nomi di quelli che potrebbero essere i nuovi tronisti. Tuttavia, a tornare in onda, sarà presto anche il trono gay. Dopo Claudio Sona, dunque, chi sarà il nuovo tronista gay di Uomini e Donne? In pole è balzato Mario Serpa, l’ex corteggiatore ed ex compagno di Claudio Sona, tornato da poco single e da sempre nel cuore del pubblico. Considerato la vittima della situazione, Mario Serpa, dopo la storia con Claudio Sona, accetterà di salire sul trono?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: I CANDIDATI PER IL TRONO GAY – Tra i candidati del trono gay di Uomini e Donne, però, non c’è solo Mario Serpa che, dopo l’avventura da corteggiatore si è anche calato nei panni di opinionista. Secondo alcune voci che circolano sul web, infatti, sul trono gay di Uomini e Donne potrebbe anche arrivare Matteo, ex fidanzato di Francesco Zecchini, ex corteggiatore, a sua volta, di Claudio Sona. Anche lo stesso Francesco Zecchini, al momento single, tuttavia, è un nome che la redazione sta valutando. Tra tutti, però, il pubblico spera di vedere sul trono gay soprattutto Mario Serpa che, con la sua simpatia e la sua sincerità ha conquistato il pubblico di Uomini e Donne sin dal suo primo incontro con Claudio Sona.

