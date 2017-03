UOMINI E DONNE / Beatrice e Ludovica Valli ai ferri corti? La frecciatina di Marco Fantini (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: TUTTA LA VERITA’ SU BEATRICE E LUDOVICA VALLI – Beatrice e Ludovica Valli, oltre ad essere sorelle, hanno in comune la partecipazione a Uomini e Donne. Se la prima è stata una corteggiatrice trovando in Marco Fantini l’uomo della sua vita a cui, tra pochi mesi, regalerà un figlio, la seconda è stata una delle troniste più amate degli ultimi anni nonostante la sua storia con Fabio Ferrara sia finita dopo pochi mesi. Entrambe bellissime, Beatrice e Ludovica sono spesso al centro di voci poco piacevoli che le vorrebbero ai ferri corti. A chiarire la natura del rapporto con Ludovica Valli è stata la stessa Beatrice che, sui social, ha spiegato: “No, non ho litigato con mia sorella, con Ludo. Non ho litigato con nessuno. È soltanto che con gli impegni lavorativi veramente non ci vediamo mai, ma nessuno di noi. Io abito a Milano, lei lavora a Milano poco e gira spesso e quindi ci becchiamo tutte pochissimo. Anche con l’altra mia sorella Eleonora ci vediamo veramente pochissimo. Si vedono molto di più Eleonora e Ludovica perché mia sorella Eleonora, la più grande, abita ancora lì da mia madre, quando la Ludovica torna a casa giustamente si incontrano. Qua a Milano vengono poco".

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: LA FRECCIATINE DI MARCO FANTINI - Tra Ludovica e Beatrice Valli non c’è alcun tipo di problema. Secondo la compagna di Marco Fantini sarebbe proprio così ma ai fans più attenti non è passata inosservata una battuta fatta dall’ex tronista nei confronti della cognata. Mentre Beatrice Valli, sui social, spiegava ai fans, durante una diretta, di non riuscire a vedere la sorella Ludovica per i troppi impegni professionali e per la lontananza, Marco Fantini si è lasciato sfuggire le seguenti parole: “è proprio un peccato”, con un tono decisamente ironico. Qual è, dunque, la verità? Cosa avrà voluto dire Marco Fantini con quelle parole? Nonostante le parole e le rassicurazioni di Beatrice, infatti, i fans sono sempre più convinti che tra le sorelle i rapporti non siano proprio idilliaci.

