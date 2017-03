UOMINI E DONNE / Claudio Sona e Mario Serpa, spunta l’ex fidanzato del tronista (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: CLAUDIO SONA E MARIO SERPA, SPUNTA L’EX FIDANZATO DELL’EX TRONISTA – Claudio Sona e Mario Serpa sono i protagonisti della cronaca rosa della settimana. La prima coppia del trono gay di Uomini e donne, infatti, si è detta addio pochi giorni fa senza, tuttavia, rivelare i motivi della separazione. I fans continuano ad andare a caccia di notizie e, nelle ultime ore, come fa notare il portale Gossip e Tv, l’ex fidanzato di Claudio Sona è tornato alla ribalta. Dopo un periodo di silenzio, Juan Fran Sierra è tornato ad essere taggato sui social con il tatuaggio che ha in comune con l’ex tronista veronese in bella vista. Solo una casualità? I fans non ci credono. Aumenta sempre di più, infatti, il numero dei fans di Uomini e Donne, sicuri che la storia con Mario Serpa sia andata a rotoli per il ritorno nella vita di Claudio proprio del suo ex compagno. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, però, non si sbilancia preferendo concentrarsi sulla propria vita piuttosto che gettare fango sugli altri.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: LA VERITA’ DI CLAUDIO SONA SU MARIO SERPA – Sempre senza peli sulla lingua, Mario Serpa, dopo qualche ora di silenzio, è tornato sui social per spiegare ai fans la situazione che sta vivendo con Claudio Sona e, soprattutto, per annunciare di stare bene. A tutti, infatti, capita di tuffarsi in una storia d’amore che si pensava fosse quella giusta per poi capire di essersi sbagliati. E’ quanto accaduto a Claudio e Mario che, nonostante la rottura, non intendono assolutamente farsi la guerra. “Ragazzi allora… vi volevo dire che non è morto nessuno, stiamo tutti stra-bene. Anch’io in primis come ben vedete. Cercate di stare più serene anche voi, più tranquille. Poi non so neanche che dirvi raga, perché veramente leggo delle cose. Non ho parole a volte. State sereni, tranquille, capitano. Però basta, perché ci dovete insultare così a buffo senza neanche sapere le cose. Comunque ragazzi sto tranquillissimo, non è morto nessuno”.

