UOMINI E DONNE / Daunia Cesari e il suo diario di bordo (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: IL DIARIO DI BORDO DI DAUNIA CESARI – Torniamo a parlare di Daunia Cesari, l’amatissima ex dama del trono over di Uomini e Donne, seguitissima sui social ancora oggi nonostante sia passato diverso tempo dalla sua avventura nel programma di Maria De Filippi. Daunia, infatti, ha lasciato un piacevole ricordo nel pubblico che, ancora oggi, ricorda il suo sorriso e la sua indiscutibile bellezza. Sui social, così, la Cesari continua a condividere con ammiratori e amici le sue avventure e, durante un viaggio fatto a Berlino, ha deciso di rendere pubblico il suo diario di bordo. “Berlino...diario di bordo...la giornata inizia col figaccione che sulla navetta semi vuota per andare in fiera decide che deve sedersi accanto a me che sonnecchiavo spaparanzata ascoltando musica chill out...ok mi hai disturbata ma sei figo e quindi ti perdono...ma non posso perdonarti se ti mangi una banana di prima mattina sull'autobus e men che meno se ti sbucci un mandarino e mi spruzzi tutto sul mio vestitino preferito... mi fa quasi rimpiangere la puzza di ascelle della metro di Roma”, scrive Daunia. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: DAUNIA CESARI TORNA DA MARIA DE FILIPPI? – La prima avventura di Daunia Cesari come dama del trono over di Uomini e Donne non si è conclusa con una favola. Daunia, infatti, non è riuscita a trovare l’amore della sua vita e non è stata più fortunata tornando alla sua vita di sempre. La Cesari, infatti, è attualmente single e così i fans chiedono un suo ritorno in tv. Daunia Cesari, scrivono i fans, con la sua spiccata simpatia e la sua ironia, potrebbe ridare freschezza ad una trasmissione che negli ultimi mesi ha dato spazio solo a Gemma Galgani. Daunia, però, non sembra avere molta voglia di tornare in tv così come Barbara De Santi, altra amatissima ex dama del trono over.

© Riproduzione Riservata.