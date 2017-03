UOMINI E DONNE / Gemma Galgani e la voglia d’amore: troverà il principe azzurro? (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA GALGANI E LA SUA VOGLIA D’AMORE – Gemma Galgani, nonostante non sia più una ragazzina, continua a sognare il principe azzurro. Protagonista assoluta del trono over di Uomini e Donne da ormai sette anni, Gemma Galgani è fermamente convinta di riuscire a trovare, prima o poi, l’uomo della sua vita. Finora non è ancora riuscita a beccarlo ma nei prossimi mesi spera di riuscire a farlo. Gemma, infatti, resta una sognatrice e un’ottimista di natura. Il suo sogno è sempre stato quello di trovare un uomo con cui costruire una storia importante e duratura e, pur non avendo più vent’anni, conta di riuscire comunque a farlo. L’amore, infatti, non ha età e Gemma Galgani che continua a scegliere sempre uomini più giovani è pronta a guardarsi intorno dopo le ultime delusioni ricevute. I fans, però, sono sicuri che sarà davvero dura per la Galgani dimenticare Giorgio Manetti con cui ha vissuto otto mesi d’amore e di passione.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: TUTTE LE DELUSIONI DI GEMMA GALGANI – Da quando ha deciso di cercare l’amore in tv, in tutti questi anni, Gemma Galgani ha collezionato una delusione dopo l’altra. Anche le storie destinate a finire con il lieto fine si sono sciolte come neve al sole. E’ quanto accaduto con Ennio, il primo cavaliere con cui Gemma lasciò il programma di Maria De Filippi. I due annunciarono il fidanzamento ufficiale a cui parteciparono anche tanti protagonisti della trasmissione, compresa Tina Cipollari. Dopo Gemma, l’altra storia importante di Gemma è stata quella con Remo e, infine, quella con Giorgio Manetti che ha regalato alla dama le gioie più belle ma anche grandi sofferenze al punto che, ancora oggi, nonostante la storia sia finita da tempo, la Galgani fatica a riprendersi.

© Riproduzione Riservata.