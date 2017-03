UOMINI E DONNE/ Giorgio Manetti prende in giro Gemma Galgani? “E’ matta!” (Trono Over)

UOMINI E DONNE, TRONO OVER: IL MANETTI PRENDE IN GIRO LA SUA EX? - Giorgio Manetti continua ad illudere Gemma Galgani? Ieri pomeriggio (così come accadrà anche oggi), sono andate in onda le ultime dinamiche televisive di dame e cavalieri del trono over di Uomini e Donne e così come avete potuto vedere, Michele ha esortato sia Manetti che Firpo a mettersi da parte. Il cavaliere barese infatti, si sente “intralciato” dagli ex fidanzati della torinese. Nonostante le chiare esortazioni da parte di Michele, Gemma ha svelato di volere chiudere la sua frequentazione perché non è stata in grado di mettere da parte la diffidenza che nutre nei confronti dell’uomo. Per Tina e Gianni però, il vero motivo della rottura è solo da attribuire ai messaggi che Giorgio ha mandato a Gemma dopo averla vista soffrire nel corso della precedente puntata. Nonostante i gesti carini del cavaliere toscano, il popolo della rete ha nuovamente puntato il dito contro il Manetti, accusandolo di prendere in giro la dama. Sul web nel frattempo, continuano ad arrivare tanti complimenti in favore del percorso televisivo di Gemma ma, così come le gioie, la dama fa i conti anche con i “dolori” della rete. Fin dagli esordi, l'ex dama Barbara De Santi è sempre stata la perfetta antagonista di Gemma, attaccandola in qualsiasi situazione e creando siparietti da fare invidiare Tina. Dopo essere uscita fuori dal programma però, Barbara ha continuato ad attaccare la Galgani anche da "lontano", usando i social network. Di recente, l'ex dama ha accusato Gemma di essere in trasmissione spinta solo dalla voglia di apparire. Per la De Santi infatti, non esiste più alcun trasporto emotivo ne volontà alcuna di volersi innamorare. Proprio Barbara, alcuni giorni fa ha riportato sul web una conversazione apparentemente avuta con Giorgio Manetti incontrato in quel di Sanremo durante il Festival di Maria. Secondo l'ex dama, il cavaliere toscano avrebbe apostrofato l'ex definendola "una matta". Cliccate qui per visionare il post dell’ex dama over.

