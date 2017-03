UOMINI E DONNE/ Giulia Latini, arriva la delusione ufficiale? Ecco cosa succede (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, NEWS TRONO CLASSICO: GIULIA LATINI, LACRIME PER LA CORTEGGIATRICE DI LUCA - I "giochi" del trono classico di Uomini e Donne sono già fatti? Dopo il termine della prima fortunata stagione giovane, emulare lo stesso successo pareva difficile e così, la redazione di Maria ha cercato di scegliere i suoi nuovi tronisti nel miglior modo possibile. Manuel Vallicella, Sonia Lorenzini e Luca Onestini, hanno inaugurato a gennaio la seconda stagione del trono classico ma, le loro dinamiche non si sono evolute così come invece si sperava. Manuel infatti, ha mollato dopo pochissimo tempo e, prima della settimana sanremese, il suo trono è andato in standby per poi tornare con la decisione finale: andare via. Vallicella quindi è stato prontamente sostituito da Marco Cartasegna, l'ex modello che però preferisce il cervello al fisico tanto da interrompere la sua gloriosa carriera proprio per l'ambiente effimero che lo circondava. Sonia Lorenzini invece, dopo la delusione ricevuta da Claudio D'Angelo, ha portato a casa un trono-lampo uscendo fuori dal programma con Emanuele Mauti, il suo attuale fidanzato che, dopo le segnalazioni di Mario Serpa, aveva deciso di abbandonare il programma. Sonia quindi, ad un bivio ha pensato bene che fosse arrivato il momento di sceglierlo per proseguire la frequentazione anche fuori e, almeno al momento la storia d'amore procede a gonfie vele. Luca Onestini invece, ha iniziato il percorso in maniera lineale evidenziando fin da subito due ragazze su tutte: Soleil e Giulia. Mentre con la prima è stato un crescendo, con la seconda il feeling è arrivato immediatamente anche coronato con un bacio ma, durante il corso del tempo, l'interesse di Luca è andato scemando concentrandosi solo verso la Sorgè. Giulia infatti, durante le ultime messe in onda televisive del trono classico, ha versato abbondanti lacrime di delusione. La scelta di Luca infatti sembra ormai decisa e, anche Maria ha cercato di fare ragionare la Latini evidenziando questo aspetto. Giulia aspetterà la fine del trono oppure la delusione è talmente forte che preferirà abbandonare prima il programma? Onestini si è dimostrato essere totalmente coinvolto da Soleil e, nonostante la scarsa mancanza di fiducia, pare muoversi dalla sua parte interamente pilotato dall’ormone (nonostante in trasmissione abbia svelato il contrario). Come andrà a finire? Sul web si pensa che la scelta di Luca sia ormai alle porte…

© Riproduzione Riservata.