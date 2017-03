UOMINI E DONNE / Gossip: Emanuele Mauti accusato di omofobia, ecco cosa è successo

UOMINI E DONNE, GOSSIP E NEWS: EMANUELE MAUTI OFFENDE I FAN DI CLAUDIO E MARIO? - Dopo molti giorni di silenzio, finalmente Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti sono tornati online postando delle fotografie insieme. La coppia nata dal trono classico di Uomini e Donne infatti, è già andata a convivere con tanto di presentazioni ufficiali. Nel frattempo però, i due protagonisti giovani del programma di Maria De Filippi, sono finiti nell'occhio del ciclone per avere commentato la fine della relazione d'amore tra Claudio Sona e Mario Serpa (quest'ultimo, da sempre "acerrimo nemico" dell'ex tronista mantovana). Emanuele Mauti a cena con la fidanzata (con loro c’erano anche Clarissa Marchese e Federico Gregucci), sono stati protagonisti di una diretta su Instagram e, tra le altre cose, hanno avuto modo di parlare anche della rottura di Claudio e Mario. Il giovane pallanuotista, si è lasciato andare ad esternazioni poco gradevoli: "Ma che so tutti froc* ‘sti fanatici? So’ schizzati proprio!", ha esordito Emanuele rivolto ai fan dei "Clario". Successivamente, questa frase ha sollevato un polverone non indifferente con il tentativo di Mauti di calmare le acque scrivendo: "Se il termine da me utilizzato ha offeso la sensibilità di qualcuno, chiedo scusa senza alcun problema..." ha precisato l'ex corteggiatore, per poi affermare: "mi fa ridere pensare a tutte le volte in cui definisco come tali i miei amici gay ed a come loro si facciano semplicemente una grassa risata...". Successivamente è intervenuta in sua difesa anche la fidanzata. Sonia Lorenzini ha precisato che non si trattava assolutamente di omofobia e che, le esternazioni di Emanuele erano scherzose e non offensive. Il problema di fondo però appare essere un altro. Essendo loro dei personaggi (attualmente) noti, le frasi pronunciate, assumono un “valore” decisamente più grande del normale, tutto qui.

