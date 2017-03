UOMINI E DONNE / News Puntata Speciale: ecco chi ci sarà, le parole di Raffaella Mennoia

UOMINI E DONNE, NEWS E GOSSIP PUNTATA SPECIALE: CHI CI SARÀ E CHI INVECE NO - A breve andrà in scena la seconda puntata speciale di Uomini e Donne. Dopo il successo della prima, prontamente trasmessa dall'ammiraglia Mediaset lo scorso 14 febbraio, le coppie più amate del programma ritorneranno in pista. Durante lo speciale di San Valentino, vi erano anche Claudio Sona e Mario Serpa, la mancanza al secondo appuntamento però, aveva già fatto insospettire i fan dell’ex coppia. Quali saranno tutti gli ex protagonisti che parteciperanno? In puntata ritroveremo Andrea Damante insieme a Giulia De Lellis così come Clarissa Marchese con Federico Gregucci, Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani, Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo. Queste quattro coppie erano presenti anche durante il corso del precedente speciale. New entry del programma invece, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota che, dopo la rottura hanno ritrovato la forza e la voglia di riprovarci. Assenti quindi, Claudio e Mario ma anche Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. Raffaella Mennoia però, proprio di recente ha voluto rispondere alle numerose critiche e richieste da parte dei fan che hanno tirato in mezzo le coppie storiche della trasmissione e grandi assenti dello speciale: “Per quanto riguarda Nicola Foderaro e Monica Pisano sono stati invitati regolarmente dalla redazione di Uomini e Donne ma hanno declinato l’invito per ragioni personali, lo stesso discorso vale per Beatrice Valli e Marco Fantini”. Proprio Beatrice e Marco, sono in attesa del loro primo figlio dopo Alle, nato da una precedente relazione e quindi, la loro assenza sembra più che naturale. Nonostante la mancanza di Riccardo e Camilla, la loro storia a differenza di Claudio e Mario, sembra procedere comunque a gonfie vele. “Immaginarci insieme, tra 5 o 6 anni, con un bambino da crescere non ci dispiace affatto. Ma in questo momento è solo un sogno” ha spiegato Riccardo Gismondi al settimanale Visto per poi aggiungere: “Per realizzare questo sogno bisogna lavorare. Senza la necessaria stabilità mettere al mondo un figlio sarebbe un atto di egoismo. Per me, come per Camilla, il valore della famiglia è molto importante e quindi, anche se parliamo in prospettiva, lo facciamo con criterio”.

