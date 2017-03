UOMINI E DONNE / Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, è crisi? Tutta la verità (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: LA VERITA’ SULLA PRESUNTA CRISI DI RICCARDO GISMONSI E CAMILLA MANGIAPELO – Come procede la storia d’amore tra Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo? La coppia sta ancora insieme? Sono queste le domande che circolano sul web da quando, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice, abituati a condividere con i fans le foto e i video della loro vita insieme, hanno cominciato a ridurre la pubblicazione delle foto di coppia. Tanto è bastato per far nascere la voce secondo la quale Riccardo e Camilla sarebbero già in crisi. Tuttavia, a smentire tali rumors sono proprio l’ex tronista e la sua bellissima fidanzata per amore della quale, il cestista ha deciso di lasciare Anagni, la sua città natale, per trasferirsi a Roma e cominciare a convivere con Camilla. Tra i due piccioncini, dunque, tutto procede a gonfie vele. I due, però, essendo ancora giovanissimi, non fanno progetti a lungo termine. Per il momento, infatti, pur sognando una vita insieme, si accontentano di godersi il momento magico che la partecipazione a Uomini e Donne ha regalato loro.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: NESSUN MATRIMONIO PER RICCARDO E CAMILLA – Pur essendo felici e innamorati, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo non hanno alcuna intenzione di convolare a nozze. Almeno non per il momento. La coppia, infatti, ha smentito un matrimonio imminente in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Visto. “Immaginarci insieme, tra 5 o 6 anni, con un bambino da crescere non ci dispiace affatto. Ma in questo momento è solo un sogno” – ha dichiarato Riccardo che ha poi aggiunto – “Per realizzare questo sogno bisogna lavorare. Senza la necessaria stabilità mettere al mondo un figlio sarebbe un atto di egoismo. Per me, come per Camilla, il valore della famiglia è molto importante e quindi, anche se parliamo in prospettiva, lo facciamo con criterio”. Giovani, belli, innamorati e molto uniti, Riccardo e Camilla hanno ancora una vita davanti per pensare ai fiori d’arancio.

