Una vita/ Video replica puntata 8 marzo: Cayetana torna in sé, Fabiana pronta a lasciare la città

Una vita, video replica puntata 8 marzo: Nel corso delle ultime puntate di Una vita il pubblico di Canale 5 ha visto Cayetana impazzire, dopo aver scoperto la verità sulla sua identità. In realtà lei è figlia di Fabiana e questo l'ha sconvolta, al punto tale che non riesce più ad uscire da casa sua. Ursula cerca di aiutarla e l'ha addirittura sorpresa mentre cercava di togliersi la vita. Anche Celia vorrebbe starle accanto, ma quando è andata a trovarla a casa sua, Cayetana ha avuto una dura reazione contro una donna che non ha offerto da mangiare ad una bambina povera. Intanto, Maximiliano ha inviato ad un giornale la lettera che riguarda il dottore che voleva imbrogliare Rosina. Victor non sembra più lo stesso e ha deciso di affrontare Susana, urlandole contro. Il giovane sa che la donna ha dichiarato falsità per allontanalo da Maria Luisa. Durante la puntata di Una Vita dell'8 marzo, Ursula consiglia Cayetana di andare dal medico, ma la donna è ormai impazzita e prende il viso della governante, ordinandole di non infastidirla più. Trini chiede a Fabiana quale problema la sta affliggendo e la domestica vorrebbe un po' di denaro per partire. Trini decide di accontentarla, ma non le darà i soldi finché non avrà riflettuto su questa decisione. Guadalupe assiste alla conversazione tra le due in soffitta e le consiglia di non andare via, in quanto ad Acacias c'è molta gente che le vuole bene. Ma Fabiana è ormai è convinta della sua decisione. Susana racconta a Leandro cos'è accaduto con Victor e l'uomo crede che sua madre stia esagerando. Ma lei continua a confermare che si è comportato senza alcun rispetto. Leandro allora decide di parlare con Victor. Leonor è convinta che attraverso la lettera scritta da Maximiliano verranno scacciati tutti gli imbroglioni. Rosina, invece, è furiosa in quanto nessuno è corso a intervistarla per quanto è accaduto. Leonor sprona il padre a mostrarsi coraggioso e a lottare per questa causa. Nel frattempo, però, a Maximiliano arriva una minaccia. Teresa si trova a casa di Celia per aiutare Lolita con le lezioni e poi anche Tano. In quel momento, arriva Ursula che ha delle notizie su Cayetana per Celia. Leandro informa Juliana del fatto che vorrebbe ricevere delle scuse da Victor. La donna si arrabbia e chiede a Leandro di parlare prima con sua madre, in quanto le sue bugie hanno colpito Victor. Juliana gli racconta cos'è accaduto tra il figlio e Maria Luisa a causa delle bugie di Susana. Martin chiede a Casilda di vedersi in serata, in quanto ha una sorpresa per lei. Leonor li vede insieme e chiede alla fedele domestica di raccontarle cosa c'è tra loro. Casilda è molto imbarazzata, ma fa comprendere alla Hidalgo che tra lei e Martin può funzionare. Leonor è contenta per lei. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DEL 9 MARZO DI UNA VITA.

